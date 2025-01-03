UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Венера щедро винагородить ці 5 знаків Зодіаку. Астролог назвала улюбленців Всесвіту

Гороскоп на найближчі дні (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На представників 5 знаків Зодіаку чекає неймовірний період. Уся річ у тому, що Венера готує для них дуже особливий сюрприз.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головних улюбленців Всесвіту, яким дуже пощастить.

3-го січня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Риб️.

"Венера буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 4 лютого 2025 року, але через свою ретроградність повернеться до Риб 27 березня, де залишиться до 30 квітня 2025 року", - розповіла Соловйова.

Зодіакальний знак Риб, зазначила астролог, це одне з найкращих положень для цієї планети. 

Позитивний вплив у період з 3 січня до 4 лютого відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Риби
  • Рак
  • Скорпіон
  • Телець
  • Козоріг.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Близнюкам
  • Стрільцям
  • Дівам. 

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. 

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, музикою", - пояснила експерт.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами, ретритами, усамітненням", - додала вона.

До слова, раніше астролог дала календар вдалих дат на 2025 рік.

Окрім цього, раніше стало відомо, кому найбільше пощастить у Новому році.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопАстрологія