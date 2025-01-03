Венера щедро наградит эти 5 знаков Зодиака. Астролог назвала любимчиков Вселенной

3-го января Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Рыб️.

"Венера будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 4 февраля 2025 года, но из-за своей ретроградности вернется в Рыбы 27 марта, где останется до 30 апреля 2025 года", - рассказала Соловьева.

Зодиакальный знак Рыб, отметила астролог, это одно из лучших положений для этой планеты.

Положительное влияние в период с 3 января по 4 февраля ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Рыбы

Рак

Скорпион

Телец

Козерог.

Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:

Близнецам

Стрельцам

Девам.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, музыкой", - пояснила эксперт.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями, ретритами, уединением", - добавила она.