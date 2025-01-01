Запам'ятайте ці дати. Названо доленосні періоди 2025 року, коли в життя увірветься щастя

У 2025 році буде чимало сприятливих дат та періодів, на які можна планувати важливі справи. Втім, будуть й такі "віконця", коли від усіх нових починань краще відмовитися.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала всі щасливі дати 2025 року та попередила про періоди, в які варто бути обережними.

Коли в Новому році пощастить

"Якщо ви вже складаєте детальні плани на Новий 2025 рік, то обов’язково враховуйте астрологічно сприятливі періоди, аби всі ваші задуми успішно втілилися у життя. Звісно, у кожного з нас будуть програватись власні сценарії відповідно до наших індивідуальних гороскопів, але певні закономірності, пов’язані з "космічною погодою", стосуються всіх", - пояснила Соловйова.

З огляду на це, найбільш сприятливими періодами для початку нових справ і важливих рішень, упродовж наступних 12 місяців будуть наступні дати:

з 20.04.2025 до 10.07.2025

з 18.08.2025 до 03.09.2025

з 25.09.2025 до 01.11.2025

з 06.12.2025 до 31.12.2025.

Не ініціюйте нічого нового на ці періоди:

з 01.01.2025 до 19.04.2025

з 11.07.2025 до 17.08.2025

з 04.09.2025 до 24.09.2025

з 02.11.2025 до 05.12.2025.

"У Всесвіту немає поганої "космічної погоди", адже за будь-яких аспектів можна бути ефективними у своїй діяльності. Головне - знати, коли та що треба робити, аби "зірки" допомагали та супроводжували до успіху. Так склалося, що астрологічні закони діють незалежно від того, знає людина про них, чи ні", - пояснила астролог.

"І якщо найдавніша наука людства якимось чином увійшла у наше життя, то доля дає нам шанс щось виправити або чогось досягти. Тож бажаю всім вчасно побачити небесні дороговкази, використати їхні підказки, скористатися шансом і досягти завдяки цьому успіху, благополуччя та гармонії. З Новим роком!" - резюмувала вона.