ua en ru
Вт, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Астролог розсекретила, кому Новий рік принесе радість, зміни та гроші. Шукайте себе в списку щасливчиків

Вівторок 31 грудня 2024 21:01
UA EN RU
Астролог розсекретила, кому Новий рік принесе радість, зміни та гроші. Шукайте себе в списку щасливчиків Гороскоп на Новий рік (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий рік - нові можливості. Комусь зірки обіцяють зміни та чимало щастя, а комусь слід заздалегідь підготуватися та знати, в яких справах варто виявити максимальну обачність.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на дива та щастя, а кому слід готуватися до неприємних сюрпризів.

Кому пощастить у Новому році

Прийдешній рік обіцяє позитивні зміни у житті, неординарні події та нестандартні ідеї тим, хто народився в такі дати:

  • з 13 до 21 січня
  • з 13 до 21 березня
  • з 15 до 24 липня
  • з 15 до 24 вересня.

Неприємні несподіванки можуть очікувати на тих, хто з’явився на світ:

  • з 13 до 22 травня
  • з 11 до 22 лютого
  • з 15 до 24 серпня
  • з 15 до 24 листопада.

Таро-гороскоп на неділю (ілюстрація: freepik.com)

Хто почне нове життя у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)

Творче натхнення, креативні, інтуїтивні відкриття та духовне зростання очікують на тих, хто народився:

  • з 17 до 22 січня
  • з 18 до 23 травня
  • з 19 до 24 липня
  • з 19 до 24 листопада.

Ілюзії, безпідставні фантазії, примарні плани, впадіння в крайнощі, перемога поганих звичок над силою волі чатуватимуть на тих, хто святкує свій день народження:

  • з 17 до 22 березня
  • з 18 до 23 червня
  • з 20 до 24 вересня
  • з 19 до 23 грудня.

Позитивні життєві трансформації та відчутні грошові надходження можливі в тих, хто народився:

  • з 21 по 23 березня
  • з 22 до 24 травня
  • з 24 до 26 вересня
  • з 23 до 25 листопада.

З різноманітними ризиками вірогідно зіткнуться ті з нас, хто народився:

  • з 21 до 23 січня
  • з 21 до 23 квітня
  • з 24 до 26 липня
  • з 24 до 26 жовтня.

До слова, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку відродяться з попелу.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рік Гороскоп Астрологія
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки