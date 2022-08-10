Венера переходит в знак Льва: астролог предупредила о влиянии этого времени на нас

Астролог предупредила о важном периоде, который начнется уже завтра и будет влиять на настроения и отношения между людьми.

11 августа Венера перейдет в знак Льва

Это сделает чувства и эмоции более яркими, а людей более смелыми в своих проявлениях. Многим захочется не держать в себе свои чувства, а сделать их более демонстративными, а также заявить о своих желаниях окружающим.

Для любых отношений - это прекрасно, так как можно будет в полной мере проявить себя и показать свое отношение к человеку, а каким оно будет, зависит от вас. Негативным или позитивным - это трудно будет скрыть, свое намерение.

В августе произойдут также эти события: