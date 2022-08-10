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Венера переходит в знак Льва: астролог предупредила о влиянии этого времени на нас

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила о важном периоде, который начнется уже завтра и будет влиять на настроения и отношения между людьми.

Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.

11 августа Венера перейдет в знак Льва

Это сделает чувства и эмоции более яркими, а людей более смелыми в своих проявлениях. Многим захочется не держать в себе свои чувства, а сделать их более демонстративными, а также заявить о своих желаниях окружающим.

Для любых отношений - это прекрасно, так как можно будет в полной мере проявить себя и показать свое отношение к человеку, а каким оно будет, зависит от вас. Негативным или позитивным - это трудно будет скрыть, свое намерение.

В августе произойдут также эти события:

  • 12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея
  • С 14 по 31 августа Уран будет стационарен, а 24 августа он развернется в ретроградное движение
  • 20 августа Марс перейдет в знак Близнецов
  • 23 августа Солнце перейдет в знак Девы
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - новолуние в знаке Девы

Ранее астролог также рассказала, что ждет каждого из нас в ближайшие несколько дней.

Кроме того мы писали подробный прогноз для каждого знака Зодиака на август 2022.

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астролог