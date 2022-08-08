Подробный гороскоп на каждый день для всех: что нас ждет сегодня-завтра

Гороскоп на каждый день подскажет, как поступить в той или иной ситуации в ближайшие несколько дней. Детальный прогноз расскажет, что ждет каждого из нас в сфере финансов, взаимоотношений, работы и здоровья.

Понедельник, 8 августа

Утром следуйте своему плану и все у вас сложится в течение дня, как задумали. В этот день не следует заниматься "закулисными играми". Все тайное станет явным.

Бизнес: Первую половину дня посвятите производственным вопросам и проведите совещание по бюджетным вопросам.

Финансы: Сегодня благоприятно проводить оплату по счетам, возвращать долги, просчитать бюджет и его использование.

Взаимоотношения: Все будут зациклены на решении своих вопросов как рабочих, так и личных, поэтому будьте лояльны и терпимы к своим близким и окружению. Раскрытие ваших тайн сегодня может стать причиной разрыва отношений.

Здоровье: Сегодня можно уделить внимание дыхательной системе, заняться упражнениями и процедурами для ее укрепления. Не стоит увлекаться крепким кофе или алкогольными напитками.

Покупки: Сегодня лучше не покупать лекарства или косметические средства в интернете, а также доверять рекламе.

Вторник, 9 августа

Сегодня удастся решить отложенные на потом вопросы. Для выполнения этой работы вам придется уединиться, или вам придется это выполнять в одиночку.

Бизнес: Сегодня еще рано заключать договора, финансовые сделки, подписывать юридические документы. Сейчас всё будет еще находиться в стадии договоренности. Не стоит назначать на сегодня решающие встречи.

Финансы: Сегодня может появиться возможность заработать. Но не стоит заранее эти деньги тратить. Рациональность должна быть во всех затратах и накоплениях.

Взаимоотношения: Благоприятно провести вечер наедине, в интимной обстановке. А с друзьями - в следующий раз.

Здоровье: Сейчас хороший период для профилактики заболевания язвы или гастрита желудка. Благоприятно побыть на щадящей диете. Хорошо заняться статическими нагрузками, но быть предельно внимательными при нагрузке на колени.

Покупки: Если необходимо подобрать подарок, то очень удачно подобрать что-то из спортивной темы.

Среда, 10 августа

Сегодняшний день запросит много сил и энергии. В помощь придут некие интуитивные решения, которые помогут сэкономить достаточно ресурса, чтоб хватило сил до конца дня.

Бизнес: Логика и интуиция сегодня будут идти рука об руку. Вам сегодня не важны никакие преграды. Их просто не будет. Встречи с партнерами принесут положительное решение ваших бизнес-вопросов. Благоприятно встретиться с влиятельными людьми или старшими по возрасту.

Финансы: Крупных дивидендов не будет. Но рациональность и осторожность должна быть в любых сделках. Делайте калькуляцию при любых расчетах.

Взаимоотношения: Сегодня хорошо побаловать своих любимых неожиданными сюрпризами: от банального букета до релакс-массажа. Ваш партнер нуждается в эмоциях. Подарите ему их.

Здоровье: Неблагоприятно сегодня проводить какие-либо процедуры по лечению коленного сустава. Не делайте приседаний (особенно в неправильном выпаде и дальнейшем подъеме).

Покупки: Порадуйте сегодня себя покупкой яркой одежды или бижутерии. Давно не читали книг – самое время оформить подписку на онлайн-библиотеку