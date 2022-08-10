Венера переходить на знак Лева: астролог попередила про вплив цього часу на нас

Астролог попередила про важливий період, який почнеться вже завтра і буде впливати на настрої і стосунки між людьми.
Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.
Це зробить почуття і емоції більш яскравими, а людей більш сміливими у своїх проявах. Багатьом захочеться не тримати в собі свої почуття, а зробити їх більш демонстративними, а також заявити про свої бажання оточуючим.
Для будь-яких відносин - це прекрасно, так як можна буде в повній мірі проявити себе і показати своє ставлення до людини, а яким воно буде, залежить від вас. Негативним або позитивним - це важко буде приховати, свій намір.
Раніше астролог також розповіла, що чекає кожного з нас в найближчі кілька днів.
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