Венера переходить на знак Лева: астролог попередила про вплив цього часу на нас

Астролог попередила про важливий період, який почнеться вже завтра і буде впливати на настрої і стосунки між людьми.

11 серпня Венера перейде в знак Лева

Це зробить почуття і емоції більш яскравими, а людей більш сміливими у своїх проявах. Багатьом захочеться не тримати в собі свої почуття, а зробити їх більш демонстративними, а також заявити про свої бажання оточуючим.

Для будь-яких відносин - це прекрасно, так як можна буде в повній мірі проявити себе і показати своє ставлення до людини, а яким воно буде, залежить від вас. Негативним або позитивним - це важко буде приховати, свій намір.

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