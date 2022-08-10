Венера переходит в знак Льва: астролог предупредила о влиянии этого времени на нас
Астролог предупредила о важном периоде, который начнется уже завтра и будет влиять на настроения и отношения между людьми.
Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.
11 августа Венера перейдет в знак Льва
Это сделает чувства и эмоции более яркими, а людей более смелыми в своих проявлениях. Многим захочется не держать в себе свои чувства, а сделать их более демонстративными, а также заявить о своих желаниях окружающим.
Для любых отношений - это прекрасно, так как можно будет в полной мере проявить себя и показать свое отношение к человеку, а каким оно будет, зависит от вас. Негативным или позитивным - это трудно будет скрыть, свое намерение.
В августе произойдут также эти события:
- 12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея
- С 14 по 31 августа Уран будет стационарен, а 24 августа он развернется в ретроградное движение
- 20 августа Марс перейдет в знак Близнецов
- 23 августа Солнце перейдет в знак Девы
- 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
- 27 августа - новолуние в знаке Девы
Ранее астролог также рассказала, что ждет каждого из нас в ближайшие несколько дней.
Кроме того мы писали подробный прогноз для каждого знака Зодиака на август 2022.