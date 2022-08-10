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Венера переходить на знак Лева: астролог попередила про вплив цього часу на нас

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Середа 10 серпня 2022 20:00
Венера переходить на знак Лева: астролог попередила про вплив цього часу на нас Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила про важливий період, який почнеться вже завтра і буде впливати на настрої і стосунки між людьми.

Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.

11 серпня Венера перейде в знак Лева

Це зробить почуття і емоції більш яскравими, а людей більш сміливими у своїх проявах. Багатьом захочеться не тримати в собі свої почуття, а зробити їх більш демонстративними, а також заявити про свої бажання оточуючим.

Для будь-яких відносин - це прекрасно, так як можна буде в повній мірі проявити себе і показати своє ставлення до людини, а яким воно буде, залежить від вас. Негативним або позитивним - це важко буде приховати, свій намір.

У серпні відбудуться також ці події:

  • 12 серпня відбудеться повний місяць у знаку Водолія
  • З 14 по 31 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня він розвернеться в ретроградний рух
  • 20 серпня Марс перейде в знак Близнюків
  • 23 серпня Сонце перейде в знак Діви
  • 26 серпня Меркурій перейде в знак Терези
  • 27 серпня - молодик в знаку Діви

Раніше астролог також розповіла, що чекає кожного з нас в найближчі кілька днів.

Крім того ми писали докладний прогноз для кожного знака Зодіаку на серпень 2022.

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