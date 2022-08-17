Венера переходит в Близнецы: астролог предупредила о важных переменах

Астролог предупредила об интересном событии, которое произойдет уже 20 августа. Речь идет об астрологическом переходе планеты Марс в знак Близнецы. Как это повлияет на всех нас, какие перемены могут произойти?

Что изменит такое положение Венеры

По словам астролога, в деятельности добавится динамика, активность, подвижность, главное - не допускать спешки.

Будет больше разговоров, каких-то передвижений, той же техники, людей, но действий мало. Больше обещаний, а вот исполнения мало.

Появится необходимость в контактах, поездках, перемещениях. Это хорошее время для работы интеллекта, для активности в обучении, для сбора нужной информации, для взаимодействия с разными людьми.

Какие еще события могут произойти до конца августа