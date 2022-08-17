UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венера переходит в Близнецы: астролог предупредила о важных переменах

Фото: астролог предупредила о важных переменах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила об интересном событии, которое произойдет уже 20 августа. Речь идет об астрологическом переходе планеты Марс в знак Близнецы. Как это повлияет на всех нас, какие перемены могут произойти?

Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.

Что изменит такое положение Венеры

По словам астролога, в деятельности добавится динамика, активность, подвижность, главное - не допускать спешки.

Будет больше разговоров, каких-то передвижений, той же техники, людей, но действий мало. Больше обещаний, а вот исполнения мало.

Появится необходимость в контактах, поездках, перемещениях. Это хорошее время для работы интеллекта, для активности в обучении, для сбора нужной информации, для взаимодействия с разными людьми.

Какие еще события могут произойти до конца августа

  • С 14 по 24 августа Уран будет стационарен, а 24 августа - развернется в ретроградное движение
  • 23 августа Солнце перейдет в знак Девы
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - новолуние в знаке Девы

Ранее астролог рассказала также, что ждет нас в течение этой недели в детальном прогнозе на каждый день.

Также читайте гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
астролог