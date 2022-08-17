Венера переходить у Близнюки: астролог попередила про важливі зміни

Астролог попередила про цікаву подію, яка відбудеться вже 20 серпня. Йдеться про астрологічний перехід планети Марс в знак Близнюки. Як це вплине на всіх нас, які зміни можуть відбутися?

Що змінить такий стан Венери

За словами астролога, в діяльності додасться динаміка, активність, рухливість, головне - не допускати поспіху.

Буде більше розмов, якихось пересувань, тієї ж техніки, людей, але дій мало. Більше обіцянок, а ось виконання мало.

З'явиться необхідність в контактах, поїздках, переміщеннях. Це гарний час для роботи інтелекту, для активності в навчанні, для збору потрібної інформації, для взаємодії з різними людьми.

Які ще події можуть відбутися до кінця серпня