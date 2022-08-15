Подробный гороскоп на каждый день для всех: что нас ждет прямо сейчас

Гороскоп на каждый день расскажет вам, как следует провести неделю с 15 по 21 августа, чтобы добиться от этого времени максимума.

Понедельник, 15 августа

День полон энергии. Вы готовы к любым вызовам и самым смелым начинаниям. У вас многое сегодня будет получаться. Хорошо посетить выставку художественного искусства.

Бизнес. Все переговоры сегодня пройдут на высшем уровне. Будьте смелее и прямо говорите о своих условиях.

Финансы. Сегодня с самого утра вам придут идеи дополнительного дохода и вы будете ощущать запах денег.

Взаимоотношения. Партнер захочет вас окружить нежностью и вниманием. Цветы, завтрак в постель, море поцелуев и объятий. Ваша половинка не может насытиться вами.

Здоровье. Не стоит сегодня стричь волосы. Очень противопоказаны операции на голове и на глазах. Благоприятно заниматься анаэробными и статическими нагрузками.

Покупки. Если у вас скоро намечается свидание, то сегодня вы сможете подобрать нужный вам наряд.

Вторник, 16 августа

Затраты будут на первом месте. У вас появится желание заказать, а может и самому разработать план дома или рассчитать смету по предстоящему ремонту дома.

Бизнес. День хорош для пересмотра бюджета проектов, расчетов дохода будущих инвестиций, проведения внутреннего аудита финансовых дел отдела/подразделения/компании.

Финансы. Сегодня внимательность превыше всего. Чем внимательнее к деталям вы будете, тем быстрее будут оформляться любые сделки и проводиться любые финансовые операции.

Взаимоотношения. Сегодня у партнеров все будет на английский манер: тихо и учтиво. Хоть вы будете не склонны к радушному общению, но вы будете понимать друг друга с полуслова.

Здоровье. Сегодня неблагоприятно пломбировать и вырывать зубы. Но профилактические процедуры или постановка брикетов будем приемлемой.

Покупки. Благоприятны покупки, которые связаны со спортом. Можете купить абонемент в спортзал.

Среда, 17 августа

Сегодня у вас не будет желания делать все в спешке. Очень много сумбурных размышлений по разным вопросам жизни. Основной вопрос сегодняшнего дня будет обсуждение финансов.

Бизнес. Не настраивайтесь на быстрое решение вопросов, какими бы они важными не были. Будет тщательное рассмотрение каждой цифры в бюджете или в договоре.

Финансы. День не будет способствовать спешке. Все будут много думать, обсуждать, прежде чем принять решения о финансовых вложениях.

Взаимоотношения. Сегодня следует обратить свое внимание, насколько мы готовы принимать новое в нашей жизни. Консерватизм может разжечь конфликт на фоне желания второй половинки. Например, партнер заставит вас надеть юбку подлиннее.

Здоровье. Сегодня неблагоприятно делать пирсинг и прокалывать уши. Так же надо быть избирательным в еде.

Покупки. Сегодня хорошо покупать детали по благоустройству двора или вашего внутреннего зеленого уголка в доме.

Четверг, 18 августа

Сегодняшняя неспешность вас будет выводить из себя. Вы будете очень жестко реагировать на нерациональное использование времени. Раздражительность и недоверие будут вас сегодня преследовать.

Бизнес. Сегодня все пойдет не так, как вы задумывали. Каждое ваше стремление что-то продвинуть, будет разбиваться о глухую стену непонимания ваших партнеров. Им будет трудно воспринимать все, что вы скажете без наглядной презентации.

Финансы. Будет тянуть на очень неординарные решения финансовых вопросов: нестандартная схема кредитов, участие в тотализаторе.

Взаимоотношения. Общение будет даваться с трудом. В любых взаимоотношениях сегодня будет трудно контролировать себя, чтобы не высказать свое мнение в тоне сарказма. Такие высказывания могут охладить ваши отношения.

Здоровье. В этот период стоит поберечь горло: как от холодных напитков, так и от громкого пения.

Покупки. Хорошо покупать инвентарь для работы с землей. Емкости для цветов, разного рода удобрения для растений.

Пятница, 19 августа

Намеченные планы с утра пойдут не так, как планировались, а с партнером придется решать все вопросы, которые не будут решены в первой половине дня.

Бизнес. Ступор ваших подчиненных, заставит вас взять управление коллективом в свои руки. Но уже во второй половине дня все начнет потихоньку двигаться с мертвой точки.

Финансы. С утра вы будете ощущать уверенность во всех ваших финансовых начинаниях. Но во второй половине дня все начнет тормозиться. Транзакции либо не будут проводиться, либо будут проблемы в платежной системе.

Взаимоотношения. Будьте внимательны ко всем вашим действиям и высказывания. С одной стороны, вы все будете делать правильно. Но с другой стороны ваша половинка сможет это воспринимать только как обиду и это доведет ее до слез.

Здоровье. Необходимо быть предельно внимательными. Есть риск повредить руки колюще-режущими предметами.

Покупки. Благоприятно покупать одежду из легкой и тонкой ткани. Она будет вам очень кстати в такие жаркие дни.

Суббота, 20 августа

День начнется рано. Кто-то потревожит вас. Можете запланировать на сегодня поездку. В обед желательно побаловать себя и своих близких вкусными блюдами.

Бизнес. Сегодняшний день даст возможность вашему бизнесу выйти за горизонты вашей деятельности. Может поступить очень заманчивое предложение по развитию нового бизнеса в сфере питание, бьюти-индустрии и т. д.

Финансы. Сегодня лучше не пропускать возможность сыграть на бирже, тотализаторе и т. д. Сегодня могут быть легкие деньги.

Взаимоотношения. Желательно не оставаться дома. Если есть возможность отправиться на экскурсию или покататься на велосипедах - едьте смело. Так же хорошо, если вы вместе выберете ресторан и усилите свое настроение бокалом хорошего шампанского.

Здоровье. Сегодня стоит избегать душных помещений. Есть вероятность потерять сознание на фоне нехватки кислорода. Так же хорошо сегодня начать очистительную диету.

Покупки. Благоприятны покупки практичных вещей для гардероба и домашнего хозяйства.

Воскресенье, 21 августа

Вы планируете легкий день отдыха. Но ситуация сложится так, что придется планировать следующую неделю и поменять кардинально планы на сегодня. Дети могут внести коррективы в планирование дня.

Бизнес. Лучше отложить бизнес встречи на завтра. А сегодня подготовьте необходимые документы и статистику для наглядного предоставления вашим партнерам данных по работе вашего бизнеса.

Финансы. Сегодня не стоит доверять информации, которая к вам придет по почте. Так же надо быть внимательными к оформлению документов.

Взаимоотношения. В семье возникнет недопонимание. Данная проблема возникнет на фоне воспитания детей. Их поведение может довести вас до нервного срыва.

Здоровье. Возможен нервный срыв. Поэтому лучше приготовить необходимые лекарства заранее. Для женщин не желательно в этот день делать маникюр, педикюр, наращивать ресницы. Но хорошо для рук сделать ванночки и массаж.

Покупки. Неблагоприятно это день проводить покупку недвижимости или же автомобиля.