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Венера переходит в Близнецы: астролог предупредила о важных переменах

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Среда 17 августа 2022 21:00
Венера переходит в Близнецы: астролог предупредила о важных переменах Фото: астролог предупредила о важных переменах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила об интересном событии, которое произойдет уже 20 августа. Речь идет об астрологическом переходе планеты Марс в знак Близнецы. Как это повлияет на всех нас, какие перемены могут произойти?

Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.

Что изменит такое положение Венеры

По словам астролога, в деятельности добавится динамика, активность, подвижность, главное - не допускать спешки.

Будет больше разговоров, каких-то передвижений, той же техники, людей, но действий мало. Больше обещаний, а вот исполнения мало.

Появится необходимость в контактах, поездках, перемещениях. Это хорошее время для работы интеллекта, для активности в обучении, для сбора нужной информации, для взаимодействия с разными людьми.

Какие еще события могут произойти до конца августа

  • С 14 по 24 августа Уран будет стационарен, а 24 августа - развернется в ретроградное движение
  • 23 августа Солнце перейдет в знак Девы
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - новолуние в знаке Девы

Ранее астролог рассказала также, что ждет нас в течение этой недели в детальном прогнозе на каждый день.

Также читайте гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю.

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