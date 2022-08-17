Венера переходить у Близнюки: астролог попередила про важливі зміни
Астролог попередила про цікаву подію, яка відбудеться вже 20 серпня. Йдеться про астрологічний перехід планети Марс в знак Близнюки. Як це вплине на всіх нас, які зміни можуть відбутися?
Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.
Що змінить такий стан Венери
За словами астролога, в діяльності додасться динаміка, активність, рухливість, головне - не допускати поспіху.
Буде більше розмов, якихось пересувань, тієї ж техніки, людей, але дій мало. Більше обіцянок, а ось виконання мало.
З'явиться необхідність в контактах, поїздках, переміщеннях. Це гарний час для роботи інтелекту, для активності в навчанні, для збору потрібної інформації, для взаємодії з різними людьми.
Які ще події можуть відбутися до кінця серпня
- З 14 по 24 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня - розвернеться в ретроградний рух
- 23 серпня Сонце перейде в знак Діви
- 26 серпня Меркурій перейде в знак Терези
- 27 серпня - молодик в знаку Діви
Раніше астролог розповіла також, що чекає нас протягом цього тижня у детальному прогнозі на кожен день.
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