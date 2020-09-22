Велосипедистам в Украине хотят ввести жесткие санкции: что известно

Украинским велосипедистам хотят придумать новые ограничения (коллаж: РБК-Украина)

Велосипедистам в Украине могут придумать санкции

Украинских велосипедистов хотят заставить надевать на голову защитный шлем. Предполагается, что без этого средства любители велопрогулок не смогут сесть за руль своего двухколесного друга.

Блогер Иван Куцина, который любит путешествовать по Украине на велосипеде, рассказывает, что недавно шлем спас ему жизнь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Аварии, участниками которых являются велосипедисты, в Украине не редкость. Причем, они часто игнорируют правила дорожного движения.

"Может быть, это будет обязанность без санкций. Полицейский может сделать предупреждение и попросить надеть шлем. Все больше ничего нельзя сделать", - говорит Дмитрий Петров, тренер профессиональных велосипедистов.

Медики говорят, что шлем в случае аварии уменьшит риск повреждения головного мозга. Лишь за восемь месяцев этого года в Украине случилось 1462 аварии по факту наезда на велосипедиста. 1113 людей травмировалось и 128 - погибло.

Некоторые велосипедисты говорят, что введение обязательного шлема уменьшит популярность велоспорта. Ведь в таком случае езда на велосипеде может казаться опаснее.

Шлемы для велосипедистов обязательны во многих странах, а в некоторых - таких, как Дания, - только для детей до 16 лет.

Велосипедистов хотят заставить носить шлемы (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что в Украине будут штрафовать водителей, пассажиров и велосипедистов без светоотражателей.

Также сообщалось, что на украинских дорогах появились новые знаки. Стало известно, что они означают.