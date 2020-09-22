Велосипедистам в Україні хочуть ввести жорсткі санкції: що відомо

Українським велосипедистам хочуть придумати нові обмеження (колаж: РБК-Україна)

Велосипедистам в Україні можуть придумати санкції

Українських велосипедистів хочуть змусити надягати на голову захисний шолом. Передбачається, що без цього засобу любителі велопрогулянок не зможуть сісти за кермо свого двоколісного друга.

Блогер Іван Куцина, який любить подорожувати по Україні на велосипеді, розповідає, що нещодавно шолом врятував йому життя. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Аварії, учасниками яких є велосипедисти, в Україні не рідкість. Причому, вони часто ігнорують правила дорожнього руху.

"Може бути, це буде зобов'язання без санкцій. Поліцейський може зробити попередження і попросити одягти шолом. Все більше нічого не можна зробити", - каже Дмитро Петров, тренер професійних велосипедистів.

Медики кажуть, що шолом у разі аварії зменшить ризик пошкодження головного мозку. Лише за вісім місяців цього року в Україні сталося 1462 аварії за фактом наїзду на велосипедиста. 1113 людей травмувалося і 128 - загинуло.

Деякі велосипедисти кажуть, що введення обов'язкового шолома зменшить популярність велоспорту. Адже в такому разі їзда на велосипеді може здаватися небезпечніше.

Шоломи для велосипедистів обов'язкові в багатьох країнах, а в деяких - таких, як Данія, - тільки для дітей до 16 років.

Велосипедистів хочуть змусити носити шоломи (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що в Україні будуть штрафувати водіїв, пасажирів та велосипедистів без світловідбивачів.

Також повідомлялося, що на українських дорогах з'явилися нові знаки. Стало відомо, що вони означають.