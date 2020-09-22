ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Велосипедистам в Україні хочуть ввести жорсткі санкції: що відомо

Вівторок 22 вересня 2020 11:40
Велосипедистам в Україні хочуть ввести жорсткі санкції: що відомо
Українським велосипедистам хочуть придумати нові обмеження (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Велосипедистам в Україні можуть придумати санкції

Українських велосипедистів хочуть змусити надягати на голову захисний шолом. Передбачається, що без цього засобу любителі велопрогулянок не зможуть сісти за кермо свого двоколісного друга.

Блогер Іван Куцина, який любить подорожувати по Україні на велосипеді, розповідає, що нещодавно шолом врятував йому життя. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Аварії, учасниками яких є велосипедисти, в Україні не рідкість. Причому, вони часто ігнорують правила дорожнього руху.

"Може бути, це буде зобов'язання без санкцій. Поліцейський може зробити попередження і попросити одягти шолом. Все більше нічого не можна зробити", - каже Дмитро Петров, тренер професійних велосипедистів.

Медики кажуть, що шолом у разі аварії зменшить ризик пошкодження головного мозку. Лише за вісім місяців цього року в Україні сталося 1462 аварії за фактом наїзду на велосипедиста. 1113 людей травмувалося і 128 - загинуло.

Деякі велосипедисти кажуть, що введення обов'язкового шолома зменшить популярність велоспорту. Адже в такому разі їзда на велосипеді може здаватися небезпечніше.

Шоломи для велосипедистів обов'язкові в багатьох країнах, а в деяких - таких, як Данія, - тільки для дітей до 16 років.

Велосипедистів хочуть змусити носити шоломи (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що в Україні будуть штрафувати водіїв, пасажирів та велосипедистів без світловідбивачів.

Також повідомлялося, що на українських дорогах з'явилися нові знаки. Стало відомо, що вони означають.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя велосипеды
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся