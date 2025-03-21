Великодній пиріг "паскуаліно" зі шпинатом: легкий, швидкий і дуже смачний рецепт

Пиріг "паскуаліно" можна робити з різними начинками, додавати артишоки, кропиву і багато іншого, але за традицією, одним з інгредієнтів обов'язково має бути шпинат. У давнину цей пиріг мав 33 шари тіста - за кількістю років Ісуса Христа. Але зараз такого фанатизму вже від кулінарів не вимагається.

Що вам знадобиться:

Шпинат - 1 кг

Листкове тісто - 1 кг

Яйця курячі - 6 шт.

Сир рикота - 350 г

Пармезан тертий - 50 г

Мускатний горіх мелений - 2 г

Оливкова олія - 10 мл

Сіль, перець чорний мелений, улюблені спеції - до вашого смаку

Як готувати великодній пиріг "паскуаліно"

Якщо у вас шпинат заморожений, то його потрібно просто розморозити. Якщо свіжий - його потрібно бланшувати. Для цього у велику каструлю налийте воду, додайте дрібку солі. Покладіть у каструлю шпинат та доведіть до кипіння. Після цього шпинат має покипіти максимум 1-2 хвилини.

В іншу миску покладіть рикоту. Додайте сіль, перець, мускатний горіх, 2 яйця і тертий пармезан. Все добре перемішайте.

Форму для запікання застеліть пергаментом. Покладіть листкове тісто і сформуйте високі борти.

Шумівкою дістаньте шпинат з окропу й одразу опустіть у крижану воду. Це дозволить зберегти яскравий колір шпинату і зупинить його приготування. Дайте шпинату стекти у друшляку.

Потім шпинат дрібно наріжте та покладіть у миску з сиром. Додайте оливкову олію, сіль, перець, спеції. Все добре перемішайте.

Готову начинку викладіть на тісто. Сформуйте в начинці три заглиблення і вбийте в них 3 сирих яйця.

Пиріг накрийте тістом, що залишилося. Збийте яйце і змастіть пиріг зверху. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте пиріг приблизно 40-50 хвилин.

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