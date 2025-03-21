Пасхальный пирог "паскуалино" со шпинатом: легкий, быстрый и вкусный рецепт

Пирог "паскуалино" можно делать с разными начинками, добавлять артишоки, крапиву и многое другое, но по традиции, одним из ингредиентов обязательно должен быть шпинат. В древности этот пирог имел 33 слоя теста - по количеству лет Иисуса Христа. Но сейчас такого фанатизма уже от кулинаров не требуется.

Что вам понадобится:

Шпинат - 1 кг

Слоеное тесто - 1 кг

Яйца куриные - 6 шт.

Сыр рикотта - 350 г

Пармезан тертый - 50 г

Мускатный орех молотый - 2 г

Оливковое масло - 10 мл

Соль, перец черный молотый, любимые специи - по вашему вкусу

Как готовить пасхальный пирог "паскуалино"

Если у вас шпинат замороженный, то его нужно просто разморозить. Если свежий - его нужно бланшировать. Для этого в большую кастрюлю налейте воду, добавьте щепотку соли. Положите в кастрюлю шпинат и доведите до кипения. После этого шпинат должен покипеть максимум 1-2 минуты.

В другую миску положите рикотту. Добавьте соль, перец, мускатный орех, 2 яйца и тертый пармезан. Все хорошо перемешайте.

Форму для запекания застелите пергаментом. Положите слоеное тесто и сформируйте высокие бортики.

Шумовкой достаньте шпинат из кипятка и сразу опустите в ледяную воду. Это позволит сохранить яркий цвет шпината и остановит его приготовление. Дайте шпинату стечь в дуршлаге.

Затем шпинат мелко нарежьте и положите в миску с сыром. Добавьте оливковое масло, соль, перец, специи. Все хорошо перемешайте.

Готовую начинку выложите на тесто. Сформируйте в начинке три углубления и вбейте в них 3 сырых яйца.

Пирог накройте оставшимся тестом. Взбейте яйцо и смажьте пирог сверху. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте пирог примерно 40-50 минут.

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