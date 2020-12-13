В Великобритании археологи обнаружили римскую мозаику, которой 1,5 тысячи лет

Археологи обнаружили первую в Британии римскую мозаику V века. Данная находка имеет большое историческое значение, которая может изменить взгляд историков на то время, к которому она относится.

Мозаичный пол был впервые обнаружен в "комнате 28" на римской вилле Чедуорт в Глостершире, Англия, в 2017 году, но тестирование на проверку возраста пола завершилось только сейчас. Об этом сообщает CNN.

Возраст находки важен, поскольку считалось, что города и виллы пришли в упадок после того, как были заброшены после экономического краха в IV веке.

Археологи нашли в Великобритании римскую мозаику V века (фото: Stephen Haywood/National Trust)

Мартин Папуорт, археолог Национального фонда, сказал, что V век знаменует собой конец римской эры в Британии и начало темных веков - когда некоторые историки считают, что общество в Западной Европе ухудшилось в результате ухода римлян.

Археологи нашли в Великобритании римскую мозаику V века (фото: Stephen Haywood/National Trust)

Темные века также были периодом от которого сохранилось мало документов, и археологических свидетельств.

Исследователи использовали радиоуглеродное датирование - тестирование уровня углерода в древесном угле и костях, обнаруженных в районе, где была обнаружена мозаика, и анализ керамики, чтобы определить "неожиданный" возраст мозаики на вилле.

Римская вилла Чедуорт - одна из самых больших римских вилл, известных в Великобритании, и одна из наиболее хорошо сохранившихся.

Напомним, в Хорватии археологи раскопали шлем воина, которому больше 2 тысяч лет.

Ранее археологи нашли в древней гробнице необычные украшения, которым больше тысячи лет.