У Великобританії археологи виявили римську мозаїку, якій 1,5 тисячі років

Археологи виявили першу в Британії римську мозаїку V століття. Дана знахідка має велике історичне значення, яка може змінити погляд істориків на той час, до якого вона відноситься.

Мозаїчна підлога була вперше виявлена в "кімнаті 28" на римській віллі Чедуорт в Глостерширі, Англія, у 2017 році, але тестування на перевірку віку підлоги завершилося тільки зараз. Про це повідомляє CNN.

Вік знахідки важливий, оскільки вважалося, що міста і вілли прийшли в занепад після того, як були закинуті після економічного краху в IV столітті.

Археологи знайшли у Великобританії римську мозаїку V століття (фото: Stephen Haywood/National Trust)

Мартін Папуорт, археолог Національного фонду, сказав, що V століття знаменує собою кінець римської ери в Британії і початок темних століть - коли деякі історики вважають, що суспільство в Західній Європі погіршилось в результаті відходу римлян.

Археологи знайшли у Великобританії римську мозаїку V століття (фото: Stephen Haywood/National Trust)

Темні століття також були періодом від якого збереглося мало документів, та археологічних свідчень.

Дослідники використовували радіовуглецеве датування - тестування рівня вуглецю в деревному вугіллі і кістках, виявлених в районі, де була виявлена мозаїка, та аналіз кераміки, щоб визначити "несподіваний" вік мозаїки на віллі.

Римська вілла Чедуорт - одна з найбільших римських вілл, відомих у Великобританії, і одна з найбільш добре збережених.

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