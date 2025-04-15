Великий вівторок 15 квітня: що категорично не можна робити, народні прикмети

Великий вівторок: що це за церковне свято

У Великий вівторок християни продовжують вдумливо осмислювати останні дні земного життя Ісуса Христа, згадуючи його настанови, які Він звертав до учнів і всього народу. У цей день Христос востаннє навчає в Єрусалимському храмі, відкрито говорить про майбутні страждання, а фарисеї намагаються спіймати Його на слові.

Великий вівторок вважається одним із найзначущіших днів церковного року, адже насичений глибоким духовним змістом.Під час богослужіння читаються чотири глави Євангелія, сповнені символізму та заклику до переосмислення свого життя. Канони і піснеспіви цього дня - справжні шедеври ранньої християнської поезії.

Другий день Страсного тижня присвячений глибоким роздумам про вічне - зокрема, про Страшний суд і воскресіння душ померлих. У церковній традиції цей день спонукає вірян зосередитися на духовних справах, уникати буденних задоволень і розваг. Великий вівторок - це нагадування, що земне швидкоплинне, а духовне - вічне.

Великий вівторок - день максимальної духовної концентрації для вірян (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 15 квітня

У Великий вівторок суворо заборонено влаштовувати гучні розваги, співати, танцювати та шумно веселитися - це час для тиші, роздумів і молитов. Уникати також слід сварок, з'ясування стосунків, образливих слів і лайки.

Церква наголошує на необхідності дотримання строгого посту та духовної чистоти. Також не варто дозволяти собі злість, заздрість чи інші негативні емоції. Цей день призначений для покаяння, душевного миру та зосередження на вічних цінностях.

Народні прикмети і традиції 15 квітня

У Великий вівторок слід прибрати в домі й викинути сміття, щоб позбутися хвороб.

Домашніх тварин окроплювали свяченою водою для їхнього здоров’я.

Якщо ввечері видно багато зірок - літо буде врожайним, а чисте небо віщує посуху.

Дощ у цей день обіцяв багатий урожай ягід і грибів.

Зустріти першим чоловіка у цей день - до щасливого року, жінку - до клопотів, а дитину - до поповнення в родині.

У кого День ангела 15 квітня

15 квітня День ангела відзначають: