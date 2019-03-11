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Великий пост 2019: меню по дням


Полный календарь питания Великого поста по дням недели

Великий пост 2019 продлится 48 дней. До самой Пасхи в пищу запрещено употреблять мясо, молоко, яйца и блюда из этих продуктов. Также с 11 марта до 28 апреля постящиеся соблюдают особые правила питания в разные дни недели и праздники.

Подробное меню Великого поста по дням, разрешенные продукты и календарь питания - в материале Styler.

Запрещенные и разрешенные продукты на время Поста

Основу рациона каждого дня из семи недель поста должны составлять блюда растительного происхождения: каши, макаронные изделия, бобовые, все овощи, грибы, фрукты, ягоды, орехи, мед.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Список запрещенных продуктов включает:

  • все виды мяса, колбасные изделия, сало;
  • яйца;
  • молоко, сыр, сливочное масло, кисломолочные продукты;
  • сдоба, печенье, торты, пирожные и другая выпечка, приготовленная с добавлением яиц и молока.
  • конфеты и шоколад с животными жирами и молочными продуктами в составе.
  • алкогольные напитки.

Пасхальный пост является самым строгим из всех в церковном календаре - его правила запрещают постящимся употреблять даже рыбу (за исключением праздников Благовещения и Вербного воскресенья). Также в некоторые дни Великого поста следует полностью отказаться от еды.

Календарь питания Великого поста 2019 

Период говения перед Воскресением Христовым делится на две части: 40 суток - в память о сорокадневном посте Сына Божьего в пустыне, и Страстная Седмица - о последних днях жизни Христа на Земле.

Наиболее строгие правила и запреты в рационе приходятся на первые дни Поста и неделю перед Пасхой.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Меню Великого поста на 1 неделю:

  • 11 марта: рекомендуется отказаться от пищи.
  • 12 марта -15 марта: пища без термообработки и масла.
  • 16 марта -17 марта: горячие блюда с растительным маслом (на пару, в духовке, на гриле).

Меню Великого поста на 2 неделю:

  • 18, 20, 22 марта - дни сухоядения (блюда без масла и термообработки);
  • 19, 21 марта - горячая пища без добавления растительного масла;
  • 23, 24 марта - блюда с маслом.

Меню Великого поста на 3 неделю:

  • 25, 27, 29 марта - сухоядение;
  • 26, 28 марта - горячие блюда без растительного жира;
  • 30, 30 марта - горячие блюда с маслом.

Меню Великого поста на 4 неделю:

  • 1, 3, 5 апреля - пища без термообработки и масла;
  •  2, 4 апреля - горячие блюда без масла;
  • 6 апреля - горячие блюда с маслом;
  • 7 апреля (Благовещение Пресвятой Богородицы) - горячие блюда с маслом, рыба, немного вина.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Меню Поста для 5 недели:

  • 8, 10, 12 апреля - дни сухоядения;
  • 9, 11 апреля - дни, когда разрешена термообработка продуктов, масло добавлять нельзя.
  • 13, 14 апреля - горячие блюда с растительным маслом.

Меню Великого поста на 6 неделю:

  • 15, 17, 19 апреля - сырая пища, без масла;
  • 16, 18 апреля - горячая пища без масла;
  • 20 апреля (Лазарева суббота) - горячие блюда с маслом, разрешена рыбная икра;
  • 21 апреля (Вербное воскресенье) - в рацион можно добавить рыбу и немного вина.

Меню на Страстную седмицу:

  • 22, 24 апреля - сухоядение;
  • 23, 25 апреля - горячие блюда без масла;
  • 26 апреля (Страстная пятница) - рекомендуется полностью отказаться от пищи;
  • 27 апреля - горячая пища с растительным маслом.
  • 28 апреля - Пасха. С этого дня ограничения Великого поста снимаются. 

Напомним, ранее мы рассказывали об отличиях Великого поста у православных и греко-католиков.

Кстати, в ПЦУ выразили неожиданное мнение по поводу отказа от употребления мясных продуктов во время Пасхального поста.

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