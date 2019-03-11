Великий пост 2019: что категорически запрещено делать

Фото: Великий пост (pixabay.com)

Великий пост в 2019 году продлится до Пасхи 28 апреля

Великий пост 2019 начался у православных христиан 11 марта. Строгие запреты в питании, ограничения в образе жизни, отказ от соблазнов - все эти правила веряне должны соблюдать до наступления Воскресения Христова (28 апреля).

Подробнее о том, что нельзя делать в Великий пост и что запрещено в рационе постящегося по дням - в материале Styler.

Запреты Великого поста

Пасхальный пост - трудный и важный период в церковном календаре. В это время душа человека очищается от грехов и искушений. Поэтому в течение 48 дней важно соблюдать не только ограничения в пище. Во время Великого поста нельзя:

Проявлять гнев, злобу, эгоизм, ссориться, вступать в конфликты, употреблять нецензурную лексику.

Сплетничать, распускать слухи, осуждать поступки других людей.

Не допускать негативных эмоцих и греховных мыслей.

Посещать развлекательные мероприятия. Следует отказаться от чрезмерного веселья.

Во время Великого поста нельзя планировать свадьбы. В этот период церковь не совершает венчальные обряды.

Следует отказаться от вредных привычек.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Что нельзя есть в Великий пост 2019

Особо строгие правила касаются питания на период поста с 11 марта до 28 апреля. Категорические запреты:

мясные и молочные продукты;

жиры животного происхождения;

фаст-фуд;

яйца;

выпечка;

алкоголь.

Но также действуют определенные запреты в зависимости от дня недели и важных дат Великого поста:

В первый день поста (11 марта) и в Страстную пятницу (26 апреля), по самым строгим правилам, нужно полностью отказаться от пищи; По понедельникам, средам и пятницам - запрещено добавление растительного масла и термообработка блюд. По вторникам и четвергам растительное масло запрещено, но пищу можно есть теплой (супы, рагу, каши на воде). По субботам и воскресеньям допускается добавление в еду растительного масла. Рыба в Великий пост запрещена, за исключением праздников Благовещения (7 апреля) и Входа Господнего в Иерусалим (21 апреля). В Лазареву субботу (20 апреля) разрешается рыбная икра.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Стоит отметить, что запреты Великого поста в питании не рекомендуется соблюдать со всей строгостью беременным женщинам, детям, людям пожилого возраста и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Напомним, в ПЦУ дали неожиданный ответ на вопрос, можно ли есть мясо в Великий пост.

Также ранее предстоятель ПЦУ рассказал о том, что после реформации церкви женщинам не обязательно будет надевать платок во время посещения храма.

Видео: РБК-Украина