Великий пост 2019: меню по дням

Фото: Постное питание (pixabay.com)
Полный календарь питания Великого поста по дням недели
Великий пост 2019 продлится 48 дней. До самой Пасхи в пищу запрещено употреблять мясо, молоко, яйца и блюда из этих продуктов. Также с 11 марта до 28 апреля постящиеся соблюдают особые правила питания в разные дни недели и праздники.
Подробное меню Великого поста по дням, разрешенные продукты и календарь питания - в материале Styler.
Запрещенные и разрешенные продукты на время Поста
Основу рациона каждого дня из семи недель поста должны составлять блюда растительного происхождения: каши, макаронные изделия, бобовые, все овощи, грибы, фрукты, ягоды, орехи, мед.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Список запрещенных продуктов включает:
- все виды мяса, колбасные изделия, сало;
- яйца;
- молоко, сыр, сливочное масло, кисломолочные продукты;
- сдоба, печенье, торты, пирожные и другая выпечка, приготовленная с добавлением яиц и молока.
- конфеты и шоколад с животными жирами и молочными продуктами в составе.
- алкогольные напитки.
Пасхальный пост является самым строгим из всех в церковном календаре - его правила запрещают постящимся употреблять даже рыбу (за исключением праздников Благовещения и Вербного воскресенья). Также в некоторые дни Великого поста следует полностью отказаться от еды.
Календарь питания Великого поста 2019
Период говения перед Воскресением Христовым делится на две части: 40 суток - в память о сорокадневном посте Сына Божьего в пустыне, и Страстная Седмица - о последних днях жизни Христа на Земле.
Наиболее строгие правила и запреты в рационе приходятся на первые дни Поста и неделю перед Пасхой.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Меню Великого поста на 1 неделю:
- 11 марта: рекомендуется отказаться от пищи.
- 12 марта -15 марта: пища без термообработки и масла.
- 16 марта -17 марта: горячие блюда с растительным маслом (на пару, в духовке, на гриле).
Меню Великого поста на 2 неделю:
- 18, 20, 22 марта - дни сухоядения (блюда без масла и термообработки);
- 19, 21 марта - горячая пища без добавления растительного масла;
- 23, 24 марта - блюда с маслом.
Меню Великого поста на 3 неделю:
- 25, 27, 29 марта - сухоядение;
- 26, 28 марта - горячие блюда без растительного жира;
- 30, 30 марта - горячие блюда с маслом.
Меню Великого поста на 4 неделю:
- 1, 3, 5 апреля - пища без термообработки и масла;
- 2, 4 апреля - горячие блюда без масла;
- 6 апреля - горячие блюда с маслом;
- 7 апреля (Благовещение Пресвятой Богородицы) - горячие блюда с маслом, рыба, немного вина.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Меню Поста для 5 недели:
- 8, 10, 12 апреля - дни сухоядения;
- 9, 11 апреля - дни, когда разрешена термообработка продуктов, масло добавлять нельзя.
- 13, 14 апреля - горячие блюда с растительным маслом.
Меню Великого поста на 6 неделю:
- 15, 17, 19 апреля - сырая пища, без масла;
- 16, 18 апреля - горячая пища без масла;
- 20 апреля (Лазарева суббота) - горячие блюда с маслом, разрешена рыбная икра;
- 21 апреля (Вербное воскресенье) - в рацион можно добавить рыбу и немного вина.
Меню на Страстную седмицу:
- 22, 24 апреля - сухоядение;
- 23, 25 апреля - горячие блюда без масла;
- 26 апреля (Страстная пятница) - рекомендуется полностью отказаться от пищи;
- 27 апреля - горячая пища с растительным маслом.
- 28 апреля - Пасха. С этого дня ограничения Великого поста снимаются.
Напомним, ранее мы рассказывали об отличиях Великого поста у православных и греко-католиков.
Кстати, в ПЦУ выразили неожиданное мнение по поводу отказа от употребления мясных продуктов во время Пасхального поста.