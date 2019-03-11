Великий пост 2019: меню по дням

Фото: Постное питание (pixabay.com)

Полный календарь питания Великого поста по дням недели

Великий пост 2019 продлится 48 дней. До самой Пасхи в пищу запрещено употреблять мясо, молоко, яйца и блюда из этих продуктов. Также с 11 марта до 28 апреля постящиеся соблюдают особые правила питания в разные дни недели и праздники.

Подробное меню Великого поста по дням, разрешенные продукты и календарь питания - в материале Styler.

Запрещенные и разрешенные продукты на время Поста

Основу рациона каждого дня из семи недель поста должны составлять блюда растительного происхождения: каши, макаронные изделия, бобовые, все овощи, грибы, фрукты, ягоды, орехи, мед.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Список запрещенных продуктов включает:

все виды мяса, колбасные изделия, сало;

яйца;

молоко, сыр, сливочное масло, кисломолочные продукты;

сдоба, печенье, торты, пирожные и другая выпечка, приготовленная с добавлением яиц и молока.

конфеты и шоколад с животными жирами и молочными продуктами в составе.

алкогольные напитки.

Пасхальный пост является самым строгим из всех в церковном календаре - его правила запрещают постящимся употреблять даже рыбу (за исключением праздников Благовещения и Вербного воскресенья). Также в некоторые дни Великого поста следует полностью отказаться от еды.

Календарь питания Великого поста 2019

Период говения перед Воскресением Христовым делится на две части: 40 суток - в память о сорокадневном посте Сына Божьего в пустыне, и Страстная Седмица - о последних днях жизни Христа на Земле.

Наиболее строгие правила и запреты в рационе приходятся на первые дни Поста и неделю перед Пасхой.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Меню Великого поста на 1 неделю:

11 марта: рекомендуется отказаться от пищи.

12 марта -15 марта: пища без термообработки и масла.

16 марта -17 марта: горячие блюда с растительным маслом (на пару, в духовке, на гриле).

Меню Великого поста на 2 неделю:

18, 20, 22 марта - дни сухоядения (блюда без масла и термообработки);

19, 21 марта - горячая пища без добавления растительного масла;

23, 24 марта - блюда с маслом.

Меню Великого поста на 3 неделю:

25, 27, 29 марта - сухоядение;

26, 28 марта - горячие блюда без растительного жира;

30, 30 марта - горячие блюда с маслом.

Меню Великого поста на 4 неделю:

1, 3, 5 апреля - пища без термообработки и масла;

2, 4 апреля - горячие блюда без масла;

6 апреля - горячие блюда с маслом;

7 апреля (Благовещение Пресвятой Богородицы) - горячие блюда с маслом, рыба, немного вина.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Меню Поста для 5 недели:

8, 10, 12 апреля - дни сухоядения;

9, 11 апреля - дни, когда разрешена термообработка продуктов, масло добавлять нельзя.

13, 14 апреля - горячие блюда с растительным маслом.

Меню Великого поста на 6 неделю:

15, 17, 19 апреля - сырая пища, без масла;

16, 18 апреля - горячая пища без масла;

20 апреля (Лазарева суббота) - горячие блюда с маслом, разрешена рыбная икра;

21 апреля (Вербное воскресенье) - в рацион можно добавить рыбу и немного вина.

Меню на Страстную седмицу:

22, 24 апреля - сухоядение;

23, 25 апреля - горячие блюда без масла;

26 апреля (Страстная пятница) - рекомендуется полностью отказаться от пищи;

27 апреля - горячая пища с растительным маслом.

28 апреля - Пасха. С этого дня ограничения Великого поста снимаются.

Напомним, ранее мы рассказывали об отличиях Великого поста у православных и греко-католиков.

Кстати, в ПЦУ выразили неожиданное мнение по поводу отказа от употребления мясных продуктов во время Пасхального поста.