Великий понедельник: история и традиции праздника, что нельзя делать

Великий понедельник (коллаж: РБК-Украина)

Понедельник перед Пасхой в народе называется Великим

Великий понедельник перед Пасхой, выпадающий в 2020 году на 13 апреля, является первым днем Страстной седмицы. Он, как и каждый другой день на этой неделе связан с определенными христианским традициями и верованиям. Что нельзя и можно делать в Великий понедельник, а также все традиции праздника – читайте в материале STYLER.

Седьмая и последняя неделя Великого поста, начинается в Великий понедельник и завершается в Страстную субботу, предшествующую пасхальному воскресенью. Согласно религиозным канонам все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Христа.

В славянской традиции в течение всей недели шла подготовка к главному празднику: мыли столы, скамейки, лавки, окна, двери. Белили печь, а то и стены. Выскабливали, вымывали пол, вытряхивали половики, перемывали посуду.

Традиции Великого понедельника

Начинается неделя подготовки к встрече святого Воскресения. В этот день мыли и белили хаты, чистили скотину. Тот, кто в Чистый понедельник искренне постится (не ест и не пьет целый день), будет успешно находить летом птичьи гнезда. Гомельские полещуки избегали держать в доме в этот понедельник и вторник что-либо нечистое (из продуктов), чтобы на людей и скотину не напала порча.

В Херсонской области на "Жиловий понеділок" совершаются большие поминки по предкам — "Мертвецький Великдень".

Что нельзя делать в Великий понедельник

В Великий понедельник, как и в течение всей Страстной недели, нельзя веселиться, развлекаться, ссориться с кем-либо, вспоминать обиды. Также не принято ходить в гости в этот день.

С Великого понедельника пост усиливается - то есть по-прежнему под запретом мясо, молочные продукты, рыба. Но кроме того благочестивые верующие стараются придерживаться принципа сухоядения (без варенной пищи) и ограничивают себя в растительном масле. Но это именно для тех, кто придерживается канонов веры.

Что можно делать в Великий понедельник

Прежде всего, верующие должны посвятить день чтению Библии. Ограничиваются увеселительные мероприятия. В Великий (чистый) понедельник начинали готовиться к Пасхе: принято было проводить уборку в жилище, мыть полы, белить стены, выбрасывать ненужные вещи. За неделю перед Пасхой нужно починить все, что сломалось, а также разобрать шкафы.

Приметы Чистого понедельника

Существует несколько примет, связанных с Великим понедельником. Вот, например:

Если этот день теплый и солнечный – быть хорошему урожаю.

Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, – будешь молодым и богатым.

Напомним, что ранее в Ровно УПЦ МП проводит богослужение с присутствием людей, несмотря на карантин.