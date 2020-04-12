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Католическая Пасха: что можно и что нельзя делать сегодня, все традиции

STYLERЖизнь    12.04.2020 - 06:52
Католическая Пасха: что можно и что нельзя делать сегодня, все традиции
Сегодня католики празднуют Пасху (иллюстративное фото: pixabay.com)

Все традиции и обычаи, запреты, приметы католической Пасхи, что говорят сегодня и что нужно есть - читайте на Styler

Пасха у католиков выпадает на 12 апреля и этот день связан с определенными христианскими традициями. Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа. Что можно и нельзя делать сегодня - читайте в нашей статье.

Что можно и нельзя делать на Пасху

Как в старину, так и сегодня, по традиции на Пасху большинство православных посещают церковь, в том числе люди, достаточно далекие от религии. После службы верующие несут домой зажженные в храме свечи, чтобы поставить их перед иконами, и садятся за праздничный стол. Церковь считает, что Христос рад всем - и тем, кто постился, и тем, кто не соблюдал пост.

Выход из поста - разговение - принято делать кусочком пасхального кулича, крашеным яйцом, а взрослым еще и церковным вином - кагором (последнее не является обязательным).

Всю неделю после Пасхи, которая называется сплошная светлая седмица, было принято отдыхать, веселиться, посещать родственников и друзей, принимать гостей и, конечно, вволю есть и пить все, что душе угодно. В пасхальную неделю отменяются постные дни по средам и пятницам.

Никаких особых запретов на Пасху нет, за исключением скуки и сидения дома. Это считалось плохой приметой, а люди, избегавшие пасхальных визитов и развлечений, вызывали подозрение.

Однако церковь и врачи напоминают: при выходе из поста нужна умеренность, чревоугодие и увлечение алкоголем не только опасно для здоровья, но и противоречат духовному смыслу праздника.

Главными атрибутами Пасхи считаются сдобные куличи, которые символизируют церковь; крашеные яйца (символ вечной жизни и чуда Воскресения).

Традиции католической Пасхи

Особенно много традиций и обычаев на Пасху связано с крашеными яйцами. Ими принято "биться": победитель тот, чьё яйцо разобьется последним. На Руси дети и взрослые на Пасху катали яйца с пригорка - побеждал тот, у кого яйцо укатывалось дальше.

Считалось, что пасхальное яйцо в кармане - это оберег от болезней, сглаза, а также от пожара. Вообще крашеные яйца в праздник очень ценились: у кого больше, тому везение и удача.

Из народных традиций также был обычай, попарившись на Пасху в бане, оставить веник "для покойников".

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