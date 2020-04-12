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В Ровно УПЦ МП проводит богослужение с присутствием людей, несмотря на карантин

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 13:59
В Ровно УПЦ МП проводит богослужение с присутствием людей, несмотря на карантин
Фото с места событий (charivne.info)

Некоторые присутствующие не надели масок и не соблюдают дистанцию

В воскресенье, 12 апреля, в Ровно возле Свято-Воскресенского собора УПЦ Московского патриархата проводится богослужение с присутствием людей, несмотря на карантин в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отметим, сегодня православные и греко-католики празднуют Вербное воскресенье.

"В центре Ровно в Свято-Воскресенском соборе проводится служба УПЦ МП. Несмотря на призывы проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса, на ней присутствует много людей и, как видно на фото, дистанции не соблюдают. Многие из людей стоят с не надетыми или приспущенными на лице масками", - говорится в сообщении местных СМИ.

Фото с места событий (charivne.info)

Напомним, в марте в УПЦ МП призвали игнорировать карантин. Соответствующее видеообращение митрополита Павла под названием "Великий пост" опубликовали на Youtube-канале "Лавра. Путь спасения". Павел заявляет, что "не так страшен коронавирус, как грех", а также, что ситуация "ухудшится, если люди не покаются".

РБК-Украина писало, что на праздничных выходных по случаю католической Пасхи в некоторых регионах Украины действует усиленный карантинный режим.

Так, в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях местным жителям рекомендовано не покидать свои дома с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля. В Киевской области ограничили посещение мест захоронений на кладбищах - не более, чем по двое людей, обязательно в масках.

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