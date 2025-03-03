Великий піст 2025: меню на кожен день, календар харчування

Що заборонено вживати у Великий піст?

Найсуворіші обмеження стосуються продуктів тваринного походження:

М'ясо та м'ясні продукти: будь-яке м'ясо (яловичина, свинина, птиця, дичина), ковбаси, сосиски, паштети, напівфабрикати.

будь-яке м'ясо (яловичина, свинина, птиця, дичина), ковбаси, сосиски, паштети, напівфабрикати. Молочні продукти: молоко, сир, кефір, йогурт, сметана, вершки, масло, морозиво.

молоко, сир, кефір, йогурт, сметана, вершки, масло, морозиво. Яйця: курячі, перепелині, гусячі, а також страви з їхнім вмістом.

курячі, перепелині, гусячі, а також страви з їхнім вмістом. Риба: дозволена лише у Благовіщення (7 квітня) та Вербну неділю (13 квітня), ікра - у Лазареву суботу (12 квітня).

дозволена лише у Благовіщення (7 квітня) та Вербну неділю (13 квітня), ікра - у Лазареву суботу (12 квітня). Алкоголь: весь алкоголь під повною забороною, вино дозволено в окремі дні.

Що можна їсти у Великий піст?

Овочі: сирі, варені, тушковані, запечені, квашені, мариновані.

сирі, варені, тушковані, запечені, квашені, мариновані. Фрукти та ягоди: свіжі, заморожені, сухофрукти, компоти, киселі.

свіжі, заморожені, сухофрукти, компоти, киселі. Злаки та зернобобові: каші, макарони, хліб, бобові (горох, квасоля, сочевиця).

каші, макарони, хліб, бобові (горох, квасоля, сочевиця). Гриби: свіжі, сушені, заморожені, мариновані.

свіжі, сушені, заморожені, мариновані. Горіхи та насіння.

Рослинні олії: у дозволені дні.

у дозволені дні. Напої: вода, трав'яні чаї, компоти, квас.

вода, трав'яні чаї, компоти, квас. Мед: в обмеженій кількості.

в обмеженій кількості. Спеції, трави, прянощі.

Солодощі: пісний шоколад, мармелад, пастила, халва, варення.

Календар харчування по днях

1-й тиждень (3-9 березня)

Суворе сухоїдіння (понеділок-п'ятниця), гаряча їжа з олією (субота, неділя).

2-5 тижні

Чергування сухоїдіння, гарячої їжі без олії та з олією.

6-й тиждень (7-13 квітня)

Послаблення посту - риба у Вербну неділю, ікра у Лазареву суботу.

Страсний тиждень (14-19 квітня)

Найсуворіший піст, повне утримання від їжі або сухоїдіння.

Великдень (20 квітня)

Розговіння, закінчення посту.

Розшифровка видів посту

Сухоїдіння

Найсуворіший вид посту. Можна їсти лише неварену рослинну їжу: хліб, вода, сіль, сирі або квашені овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, мед (обмежено). Заборонена будь-яка варена їжа, олія, вино.

Гаряча їжа без олії

Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання рослинної олії. Заборонено олія та вино.

Гаряча їжа з олією

Дозволяється варена рослинна їжа з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно) у суботу та неділю.

Риба

Дозволяється риба (окрім днів сухоїдіння та днів гарячої їжі без олії). Можна вживати їжу з олією та вино (помірно) у вихідні та святкові дні, коли дозволена риба.

Зауважимо, що для хворих, дітей, вагітних, годуючих матерів, людей похилого віку, подорожуючих та військових піст може бути послаблений. Обов'язково проконсультуйтеся зі священиком і сімейним лікарем щодо міри посту, яка буде вам під силу.

Сухоїдіння: приклад пісного меню на день

При сухоїдінні традиційно їдять один раз на день - увечері. Проте, для підтримання сил можна розглянути меню на цілий день.

Сніданок (необов'язковий)

Напої: вода кімнатної температури (без обмежень) або трав'яний чай без добавок (ромашковий, м'ятний, липовий).

Фрукти (1-2 види, невелика порція): яблуко, груша, слива, абрикос, персик, жменя ягід (малина, чорниця, смородина), апельсин, грейпфрут.

Обід (за бажанням, мінімальний варіант)

Овочі (1-2 види, сирі, без заправок): морква, огірок, помідор, болгарський перець, капуста, редис, стебло селери.

Зелень (в помірній кількості): петрушка, кріп, кінза, базилік.

Вечеря (основний прийом їжі)

Салат з сирих овочів (1-2 види): терта морква з яблуком або капуста з огірком. Заправка – лимонний сік (обмежено), сіль (помірно), без олії.

Фрукти (1-2 види): яблука, груші, сливи, виноград, ягоди.

Горіхи або насіння (невелика жменя): волоські горіхи, мигдаль, фундук, насіння соняшника, гарбузове насіння (сирі, без солі).

Сухофрукти (обмежено через цукор): курага, чорнослив, родзинки, інжир.

Пісний хліб або сухарики без добавок (за бажанням).

Напої: вода кімнатної температури або трав'яний чай.

Гаряча їжа без олії: пісне меню на день

Сніданок

Вівсяна каша на воді з фруктами або ягодами (яблука, груші, банани, родзинки, курага). Підсолоджувати не рекомендується.

Гречані або рисові хлібці з пісним овочевим паштетом (з квасолі чи нуту) або скибочками свіжого огірка чи помідора.

Напої: трав'яний, зелений, чорний чай без цукру, компот із сухофруктів.

Обід

Пісний суп (овочевий, грибний, борщ без м'яса, суп із сочевиці чи гороховий) на воді без засмажки.

Гречана або перлова каша з тушкованими овочами (морква, капуста, кабачки, баклажани) без олії.

Пісний хліб (житній, цільнозерновий, без молочних продуктів та яєць).

Салат із сирих овочів (капуста, морква, буряк, помідори) без олії, із сіллю та лимонним соком.

Вівсяна каша на воді з родзинками (фото: wikipedia.org)

Вечеря

Запечені овочі (картопля, морква, буряк, гарбуз, кабачки, баклажани, перець, цибуля) без олії.

Пісний вінегрет без олії (буряк, картопля, морква, квасоля, квашена капуста, солоні огірки, цибуля).

Фруктовий салат (яблуко, груша, апельсин, мандарин, ківі, банан) без заправки.

Напої: узвар, компот із сухофруктів, трав'яний чай.

Перекуси: свіжі фрукти, сирі овочі, сухофрукти, горіхи, пісні хлібці.

Фруктовий салат (фото: pixabay.com)

Гаряча їжа з олією: пісне меню на день

Сніданок

Вівсяна каша на воді з олією, фруктами (яблука, банан, груша) та горіхами.

Пісні млинці на воді без яєць із овочевою начинкою (капуста, гриби, рис із морквою та цибулею).

Напої: чай, узвар, компот.

Обід

Пісний борщ на овочевому бульйоні з засмажкою на рослинній олії. Пампушки без яєць і молока.

Гречаники з грибною підливою (з гречаної каші, грибів, цибулі, обсмажені або запечені).

Салат зі свіжих або квашених овочів, заправлений олією.

Пісний хліб.

Пісні голубці з картоплею та грибами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Вечеря

Картопля, запечена з грибами та цибулею, приправлена травами та олією.

Пісні голубці з рисом та овочами, тушковані в томатному соусі.

Салат з буряка з чорносливом та горіхами, заправлений олією.

Напої: кисіль, узвар, трав'яний чай.

Перекуси: фрукти, овочеві салати з олією, горіхи, пісні хлібці, хумус із овочами.

Вас може зацікавити