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Великий піст 2025: меню на кожен день, календар харчування

Як харчуватися у Великий піст 2025 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Великий піст 2025 року розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня, передуючи Великодню. Що саме можна та не можна їсти в цей час?

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам календар харчування по днях у Великий піст.

Що заборонено вживати у Великий піст?

Найсуворіші обмеження стосуються продуктів тваринного походження:

  • М'ясо та м'ясні продукти: будь-яке м'ясо (яловичина, свинина, птиця, дичина), ковбаси, сосиски, паштети, напівфабрикати.
  • Молочні продукти: молоко, сир, кефір, йогурт, сметана, вершки, масло, морозиво.
  • Яйця: курячі, перепелині, гусячі, а також страви з їхнім вмістом.
  • Риба: дозволена лише у Благовіщення (7 квітня) та Вербну неділю (13 квітня), ікра - у Лазареву суботу (12 квітня).
  • Алкоголь: весь алкоголь під повною забороною, вино дозволено в окремі дні.

Що можна їсти у Великий піст?

  • Овочі: сирі, варені, тушковані, запечені, квашені, мариновані.
  • Фрукти та ягоди: свіжі, заморожені, сухофрукти, компоти, киселі.
  • Злаки та зернобобові: каші, макарони, хліб, бобові (горох, квасоля, сочевиця).
  • Гриби: свіжі, сушені, заморожені, мариновані.
  • Горіхи та насіння.
  • Рослинні олії: у дозволені дні.
  • Напої: вода, трав'яні чаї, компоти, квас.
  • Мед: в обмеженій кількості.
  • Спеції, трави, прянощі.
  • Солодощі: пісний шоколад, мармелад, пастила, халва, варення.

Календар харчування по днях

1-й тиждень (3-9 березня)

Суворе сухоїдіння (понеділок-п'ятниця), гаряча їжа з олією (субота, неділя).

2-5 тижні

Чергування сухоїдіння, гарячої їжі без олії та з олією.

6-й тиждень (7-13 квітня)

Послаблення посту - риба у Вербну неділю, ікра у Лазареву суботу.

Страсний тиждень (14-19 квітня)

Найсуворіший піст, повне утримання від їжі або сухоїдіння.

Великдень (20 квітня)

Розговіння, закінчення посту.

 Розшифровка видів посту

Сухоїдіння

Найсуворіший вид посту. Можна їсти лише неварену рослинну їжу: хліб, вода, сіль, сирі або квашені овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, мед (обмежено). Заборонена будь-яка варена їжа, олія, вино.

Гаряча їжа без олії

Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання рослинної олії. Заборонено олія та вино.

Гаряча їжа з олією

Дозволяється варена рослинна їжа з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно) у суботу та неділю.

Риба

Дозволяється риба (окрім днів сухоїдіння та днів гарячої їжі без олії). Можна вживати їжу з олією та вино (помірно) у вихідні та святкові дні, коли дозволена риба.

Зауважимо, що для хворих, дітей, вагітних, годуючих матерів, людей похилого віку, подорожуючих та військових піст може бути послаблений. Обов'язково проконсультуйтеся зі священиком і сімейним лікарем щодо міри посту, яка буде вам під силу.

Сухоїдіння: приклад пісного меню на день

При сухоїдінні традиційно їдять один раз на день - увечері. Проте, для підтримання сил можна розглянути меню на цілий день.

Сніданок (необов'язковий)

  • Напої: вода кімнатної температури (без обмежень) або трав'яний чай без добавок (ромашковий, м'ятний, липовий).

  • Фрукти (1-2 види, невелика порція): яблуко, груша, слива, абрикос, персик, жменя ягід (малина, чорниця, смородина), апельсин, грейпфрут.

Обід (за бажанням, мінімальний варіант)

  • Овочі (1-2 види, сирі, без заправок): морква, огірок, помідор, болгарський перець, капуста, редис, стебло селери.

  • Зелень (в помірній кількості): петрушка, кріп, кінза, базилік.

Вечеря (основний прийом їжі)

  • Салат з сирих овочів (1-2 види): терта морква з яблуком або капуста з огірком. Заправка – лимонний сік (обмежено), сіль (помірно), без олії.

  • Фрукти (1-2 види): яблука, груші, сливи, виноград, ягоди.

  • Горіхи або насіння (невелика жменя): волоські горіхи, мигдаль, фундук, насіння соняшника, гарбузове насіння (сирі, без солі).

  • Сухофрукти (обмежено через цукор): курага, чорнослив, родзинки, інжир.

  • Пісний хліб або сухарики без добавок (за бажанням).

  • Напої: вода кімнатної температури або трав'яний чай.

Гаряча їжа без олії: пісне меню на день

Сніданок

  • Вівсяна каша на воді з фруктами або ягодами (яблука, груші, банани, родзинки, курага). Підсолоджувати не рекомендується.

  • Гречані або рисові хлібці з пісним овочевим паштетом (з квасолі чи нуту) або скибочками свіжого огірка чи помідора.

  • Напої: трав'яний, зелений, чорний чай без цукру, компот із сухофруктів.

Обід

  • Пісний суп (овочевий, грибний, борщ без м'яса, суп із сочевиці чи гороховий) на воді без засмажки.

  • Гречана або перлова каша з тушкованими овочами (морква, капуста, кабачки, баклажани) без олії.

  • Пісний хліб (житній, цільнозерновий, без молочних продуктів та яєць).

  • Салат із сирих овочів (капуста, морква, буряк, помідори) без олії, із сіллю та лимонним соком.

Вівсяна каша на воді з родзинками (фото: wikipedia.org)

Вечеря

  • Запечені овочі (картопля, морква, буряк, гарбуз, кабачки, баклажани, перець, цибуля) без олії.

  • Пісний вінегрет без олії (буряк, картопля, морква, квасоля, квашена капуста, солоні огірки, цибуля).

  • Фруктовий салат (яблуко, груша, апельсин, мандарин, ківі, банан) без заправки.

  • Напої: узвар, компот із сухофруктів, трав'яний чай.

  • Перекуси: свіжі фрукти, сирі овочі, сухофрукти, горіхи, пісні хлібці.

Фруктовий салат (фото: pixabay.com)

Гаряча їжа з олією: пісне меню на день

Сніданок

  • Вівсяна каша на воді з олією, фруктами (яблука, банан, груша) та горіхами.

  • Пісні млинці на воді без яєць із овочевою начинкою (капуста, гриби, рис із морквою та цибулею).

  • Напої: чай, узвар, компот.

Обід

  • Пісний борщ на овочевому бульйоні з засмажкою на рослинній олії. Пампушки без яєць і молока.

  • Гречаники з грибною підливою (з гречаної каші, грибів, цибулі, обсмажені або запечені).

  • Салат зі свіжих або квашених овочів, заправлений олією.

  • Пісний хліб.

Пісні голубці з  картоплею та грибами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Вечеря

  • Картопля, запечена з грибами та цибулею, приправлена травами та олією.

  • Пісні голубці з рисом та овочами, тушковані в томатному соусі.

  • Салат з буряка з чорносливом та горіхами, заправлений олією.

  • Напої: кисіль, узвар, трав'яний чай.

  • Перекуси: фрукти, овочеві салати з олією, горіхи, пісні хлібці, хумус із овочами.

 

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Під час написання матеріалу були використані рекомендації ПЦУ та дієтологів, сайт Wikipedia.

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