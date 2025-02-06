Коли в Україні відзначатимуть Трійцю-2025: точна дата

Трійця - одне з дванадцяти головних православних свят. В новоюліанському церковному календарі воно згадується як День святої Тройці або ж П'ятидесятниця.

РБК-Україна розповідає, як можна вирахувати день Трійці та якою є точна дата свята у 2025 році.

Коли українці святкують Трійцю та як вирахувати точну дату

День святої Тройці, П'ятидесятниця або ж, як її ще називають, Зелена неділя - одне з дванадесятих перехідних свят Православної Церкви України (ПЦУ).

Воно символізує одну з найважливіших подій для всього християнського народу - Сходження Святого Духа на апостолів. А його назва - Трійця - походить від трьох подоб Бога (Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа).

Вважається, що офіційно свято Трійці в Церкві започаткували у 381 році на II Вселенському соборі у Константинополі й затвердили його догматом про рівність та єдиносущність всіх Божих осіб.

Згідно з церковними переказами, саме на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух. Апостоли отримали дар зцілення та здатність говорити різними мовами, що дозволило їм поширювати християнство по всьому світу.

Зеленою цю неділю називають через зв'язок із традиціями дохристиянських часів. У цей період відзначали завершення весняного сезону та початок літа, вшановували пращурів (поминали померлих предків) та природу (в якої просили щедрого врожаю).

Давні українці вірили, що прикрашання оселі гілочками дерев із зеленим листям допомагає душам родичів потрапити в домівку та символізує новий початок.

Із приходом на терени України нової віри, давні традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці. Тобто цей день є частиною так званих Зелених свят.

Зелень та гілочки дерев, які люди освячують і якими прикрашають свої оселі та храми, символізують не лише прихід літнього сезону, але й надання Святим Духом життя всьому, створеному Богом.

Виходячи з вищесказаного, нині дата Трійці залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння (тому й одна із назв свята звучить як П'ятидесятниця).

Оскільки точної (неперехідної) дати Великдень не має, Трійця також щороку може відзначатися в різні дні.

У 2025 році і православні, і католики, відзначатимуть Світле Христове Воскресіння разом - в один день. Свято припадає на 20 квітня.

Для того, щоб вирахувати точну дату Трійці, до дати Великодня потрібно додати 50 днів. Отже, цього року День святої Тройці (П'ятидесятниця або Зелена неділя) припадає на неділю, 8 червня.

День святої Тройці в церковному календарі (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)