Великий пост 2025: меню на каждый день, календарь питания

Что запрещено употреблять в Великий пост?

Самые строгие ограничения касаются продуктов животного происхождения:

Мясо и мясные продукты: любое мясо (говядина, свинина, птица, дичь), колбасы, сосиски, паштеты, полуфабрикаты.

любое мясо (говядина, свинина, птица, дичь), колбасы, сосиски, паштеты, полуфабрикаты. Молочные продукты: молоко, творог, кефир, йогурт, сметана, сливки, масло, мороженое.

молоко, творог, кефир, йогурт, сметана, сливки, масло, мороженое. Яйца: куриные, перепелиные, гусиные, а также блюда с их содержанием.

куриные, перепелиные, гусиные, а также блюда с их содержанием. Рыба: разрешена только в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля), икра - в Лазареву субботу (12 апреля).

разрешена только в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля), икра - в Лазареву субботу (12 апреля). Алкоголь: весь алкоголь под полным запретом, вино разрешено в отдельные дни.

Что можно есть в Великий пост?

Овощи: сырые, вареные, тушеные, запеченные, квашеные, маринованные.

сырые, вареные, тушеные, запеченные, квашеные, маринованные. Фрукты и ягоды: свежие, замороженные, сухофрукты, компоты, кисели.

свежие, замороженные, сухофрукты, компоты, кисели. Злаки и зернобобовые: каши, макароны, хлеб, бобовые (горох, фасоль, чечевица).

каши, макароны, хлеб, бобовые (горох, фасоль, чечевица). Грибы: свежие, сушеные, замороженные, маринованные.

свежие, сушеные, замороженные, маринованные. Орехи и семена: орехи и семена.

Растительные масла: в разрешенные дни.

в разрешенные дни. Напитки: вода, травяные чаи, компоты, квас.

вода, травяные чаи, компоты, квас. Мед: в ограниченном количестве.

в ограниченном количестве. Специи, травы, пряности.

Сладости: постный шоколад, мармелад, пастила, халва, варенье.

Календарь питания по дням

1-я неделя (3-9 марта)

Строгое сухоядение (понедельник-пятница), горячая пища с маслом (суббота, воскресенье).

2-5 недели

Чередование сухоядения, горячей пищи без масла и с маслом.

6-я неделя (7-13 апреля)

Ослабление поста - рыба в Вербное воскресенье, икра в Лазареву субботу.

Страстная неделя (14-19 апреля)

Самый строгий пост, полное воздержание от пищи или сухоядение.

Пасха (20 апреля)

Разговение, окончание поста.

Расшифровка видов поста

Сухоядение

Самый строгий вид поста. Можно есть только невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед (ограниченно). Запрещена любая вареная пища, масло, вино.

Горячая пища без масла

Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления растительного масла. Запрещено масло и вино.

Горячая пища с маслом

Разрешается вареная растительная пища с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно) в субботу и воскресенье.

Рыба

Разрешается рыба (кроме дней сухоядения и дней горячей пищи без масла). Можно употреблять пищу с маслом и вино (умеренно) в выходные и праздничные дни, когда разрешена рыба.

Отметим, что для больных, детей, беременных, кормящих матерей, пожилых людей, путешествующих и военных пост может быть ослаблен. Обязательно проконсультируйтесь со священником и семейным врачом относительно меры поста, которая будет вам по силам.

Сухоядение: пример постного меню на день

При сухоядении традиционно едят один раз в день - вечером. Однако, для поддержания сил можно рассмотреть меню на целый день.

Завтрак (необязательный)

Напитки: вода комнатной температуры (без ограничений) или травяной чай без добавок (ромашковый, мятный, липовый).

Фрукты (1-2 вида, небольшая порция): яблоко, груша, слива, абрикос, персик, горсть ягод (малина, черника, смородина), апельсин, грейпфрут.

Обед (по желанию, минимальный вариант)

Овощи (1-2 вида, сырые, без заправок): морковь, огурец, помидор, болгарский перец, капуста, редис, стебель сельдерея.

Зелень (в умеренном количестве): петрушка, укроп, кинза, базилик.

Ужин (основной прием пищи)

Салат из сырых овощей (1-2 вида): тертая морковь с яблоком или капуста с огурцом. Заправка - лимонный сок (ограниченно), соль (умеренно), без масла.

Фрукты (1-2 вида): яблоки, груши, сливы, виноград, ягоды.

Орехи или семечки (небольшая горсть): грецкие орехи, миндаль, фундук, семечки подсолнечника, тыквенные семечки (сырые, без соли).

Сухофрукты (ограничено из-за сахара): курага, чернослив, изюм, инжир.

Постный хлеб или сухарики без добавок (по желанию).

Напитки: вода комнатной температуры или травяной чай.

Горячая еда без масла: постное меню на день

Завтрак

Овсяная каша на воде с фруктами или ягодами (яблоки, груши, бананы, изюм, курага). Подслащивать не рекомендуется.

Гречневые или рисовые хлебцы с постным овощным паштетом (из фасоли или нута) или ломтиками свежего огурца или помидора.

Напитки: травяной, зеленый, черный чай без сахара, компот из сухофруктов.

Обед

Постный суп (овощной, грибной, борщ без мяса, суп из чечевицы или гороховый) на воде без зажарки.

Гречневая или перловая каша с тушеными овощами (морковь, капуста, кабачки, баклажаны) без масла.

Постный хлеб (ржаной, цельнозерновой, без молочных продуктов и яиц).

Салат из сырых овощей (капуста, морковь, свекла, помидоры) без масла, с солью и лимонным соком.

Овсяная каша на воде с изюмом (фото: wikipedia.org)

Ужин

Запеченные овощи (картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, баклажаны, перец, лук) без масла.

Постный винегрет без масла (свекла, картофель, морковь, фасоль, квашеная капуста, соленые огурцы, лук).

Фруктовый салат (яблоко, груша, апельсин, мандарин, киви, банан) без заправки.

Напитки: узвар, компот из сухофруктов, травяной чай.

Перекусы: свежие фрукты, сырые овощи, сухофрукты, орехи, постные хлебцы.

Фруктовый салат (фото: pixabay.com)

Горячая еда с маслом: постное меню на день

Завтрак

Овсяная каша на воде с маслом, фруктами (яблоки, банан, груша) и орехами.

Постные блины на воде без яиц с овощной начинкой (капуста, грибы, рис с морковью и луком).

Напитки: чай, узвар, компот.

Обед

Постный борщ на овощном бульоне с зажаркой на растительном масле. Пампушки без яиц и молока.

Гречаники с грибной подливкой (из гречневой каши, грибов, лука, обжаренные или запеченные).

Салат из свежих или квашеных овощей, заправленный растительным маслом.

Постный хлеб из постного хлеба.

Постные голубцы с картофелем и грибами (скриншот / КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ)

Ужин

Картофель, запеченный с грибами и луком, приправленный травами и маслом.

Постные голубцы с рисом и овощами, тушеные в томатном соусе.

Салат из свеклы с черносливом и орехами, заправленный растительным маслом.

Напитки: кисель, узвар, травяной чай.

Перекусы: фрукты, овощные салаты с маслом, орехи, постные хлебцы, хумус с овощами.

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