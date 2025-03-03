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Великий пост 2025: меню на каждый день, календарь питания

Как питаться в Великий пост 2025 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Великий пост 2025 года начнется 3 марта и продлится до 19 апреля, предшествуя Пасхе. Что именно можно и нельзя есть в это время?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам календарь питания по дням в Великий пост.

Что запрещено употреблять в Великий пост?

Самые строгие ограничения касаются продуктов животного происхождения:

  • Мясо и мясные продукты: любое мясо (говядина, свинина, птица, дичь), колбасы, сосиски, паштеты, полуфабрикаты.
  • Молочные продукты: молоко, творог, кефир, йогурт, сметана, сливки, масло, мороженое.
  • Яйца: куриные, перепелиные, гусиные, а также блюда с их содержанием.
  • Рыба: разрешена только в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля), икра - в Лазареву субботу (12 апреля).
  • Алкоголь: весь алкоголь под полным запретом, вино разрешено в отдельные дни.

Что можно есть в Великий пост?

  • Овощи: сырые, вареные, тушеные, запеченные, квашеные, маринованные.
  • Фрукты и ягоды: свежие, замороженные, сухофрукты, компоты, кисели.
  • Злаки и зернобобовые: каши, макароны, хлеб, бобовые (горох, фасоль, чечевица).
  • Грибы: свежие, сушеные, замороженные, маринованные.
  • Орехи и семена: орехи и семена.
  • Растительные масла: в разрешенные дни.
  • Напитки: вода, травяные чаи, компоты, квас.
  • Мед: в ограниченном количестве.
  • Специи, травы, пряности.
  • Сладости: постный шоколад, мармелад, пастила, халва, варенье.

Календарь питания по дням

1-я неделя (3-9 марта)

Строгое сухоядение (понедельник-пятница), горячая пища с маслом (суббота, воскресенье).

2-5 недели

Чередование сухоядения, горячей пищи без масла и с маслом.

6-я неделя (7-13 апреля)

Ослабление поста - рыба в Вербное воскресенье, икра в Лазареву субботу.

Страстная неделя (14-19 апреля)

Самый строгий пост, полное воздержание от пищи или сухоядение.

Пасха (20 апреля)

Разговение, окончание поста.

Расшифровка видов поста

Сухоядение

Самый строгий вид поста. Можно есть только невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед (ограниченно). Запрещена любая вареная пища, масло, вино.

Горячая пища без масла

Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления растительного масла. Запрещено масло и вино.

Горячая пища с маслом

Разрешается вареная растительная пища с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно) в субботу и воскресенье.

Рыба

Разрешается рыба (кроме дней сухоядения и дней горячей пищи без масла). Можно употреблять пищу с маслом и вино (умеренно) в выходные и праздничные дни, когда разрешена рыба.

Отметим, что для больных, детей, беременных, кормящих матерей, пожилых людей, путешествующих и военных пост может быть ослаблен. Обязательно проконсультируйтесь со священником и семейным врачом относительно меры поста, которая будет вам по силам.

Сухоядение: пример постного меню на день

При сухоядении традиционно едят один раз в день - вечером. Однако, для поддержания сил можно рассмотреть меню на целый день.

Завтрак (необязательный)

  • Напитки: вода комнатной температуры (без ограничений) или травяной чай без добавок (ромашковый, мятный, липовый).

  • Фрукты (1-2 вида, небольшая порция): яблоко, груша, слива, абрикос, персик, горсть ягод (малина, черника, смородина), апельсин, грейпфрут.

Обед (по желанию, минимальный вариант)

  • Овощи (1-2 вида, сырые, без заправок): морковь, огурец, помидор, болгарский перец, капуста, редис, стебель сельдерея.

  • Зелень (в умеренном количестве): петрушка, укроп, кинза, базилик.

Ужин (основной прием пищи)

  • Салат из сырых овощей (1-2 вида): тертая морковь с яблоком или капуста с огурцом. Заправка - лимонный сок (ограниченно), соль (умеренно), без масла.

  • Фрукты (1-2 вида): яблоки, груши, сливы, виноград, ягоды.

  • Орехи или семечки (небольшая горсть): грецкие орехи, миндаль, фундук, семечки подсолнечника, тыквенные семечки (сырые, без соли).

  • Сухофрукты (ограничено из-за сахара): курага, чернослив, изюм, инжир.

  • Постный хлеб или сухарики без добавок (по желанию).

  • Напитки: вода комнатной температуры или травяной чай.

Горячая еда без масла: постное меню на день

Завтрак

  • Овсяная каша на воде с фруктами или ягодами (яблоки, груши, бананы, изюм, курага). Подслащивать не рекомендуется.

  • Гречневые или рисовые хлебцы с постным овощным паштетом (из фасоли или нута) или ломтиками свежего огурца или помидора.

  • Напитки: травяной, зеленый, черный чай без сахара, компот из сухофруктов.

Обед

  • Постный суп (овощной, грибной, борщ без мяса, суп из чечевицы или гороховый) на воде без зажарки.

  • Гречневая или перловая каша с тушеными овощами (морковь, капуста, кабачки, баклажаны) без масла.

  • Постный хлеб (ржаной, цельнозерновой, без молочных продуктов и яиц).

  • Салат из сырых овощей (капуста, морковь, свекла, помидоры) без масла, с солью и лимонным соком.

Овсяная каша на воде с изюмом (фото: wikipedia.org)

Ужин

  • Запеченные овощи (картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, баклажаны, перец, лук) без масла.

  • Постный винегрет без масла (свекла, картофель, морковь, фасоль, квашеная капуста, соленые огурцы, лук).

  • Фруктовый салат (яблоко, груша, апельсин, мандарин, киви, банан) без заправки.

  • Напитки: узвар, компот из сухофруктов, травяной чай.

  • Перекусы: свежие фрукты, сырые овощи, сухофрукты, орехи, постные хлебцы.

Фруктовый салат (фото: pixabay.com)

Горячая еда с маслом: постное меню на день

Завтрак

  • Овсяная каша на воде с маслом, фруктами (яблоки, банан, груша) и орехами.

  • Постные блины на воде без яиц с овощной начинкой (капуста, грибы, рис с морковью и луком).

  • Напитки: чай, узвар, компот.

Обед

  • Постный борщ на овощном бульоне с зажаркой на растительном масле. Пампушки без яиц и молока.

  • Гречаники с грибной подливкой (из гречневой каши, грибов, лука, обжаренные или запеченные).

  • Салат из свежих или квашеных овощей, заправленный растительным маслом.

  • Постный хлеб из постного хлеба.

Постные голубцы с картофелем и грибами (скриншот / КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ)

Ужин

  • Картофель, запеченный с грибами и луком, приправленный травами и маслом.

  • Постные голубцы с рисом и овощами, тушеные в томатном соусе.

  • Салат из свеклы с черносливом и орехами, заправленный растительным маслом.

  • Напитки: кисель, узвар, травяной чай.

  • Перекусы: фрукты, овощные салаты с маслом, орехи, постные хлебцы, хумус с овощами.

 

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При написании материала были использованы рекомендации ПЦУ и диетологов, сайт Wikipedia.

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