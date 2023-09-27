Великий друг кримськотатарського народу: у Криму помер відомий історик та письменник Олекса Гайворонський
У Бахчисараї після тривалої хвороби помер відомий український історик, телеведучий та письменник Олекса Гайворонський. Він був автором сценарію до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-деде", а також автором багатьох історичних статей про кримських татар.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на повідомлення у спільноті Crimean Tatars у Facebook.
Олекса Гайворонський жив у Бахчисараї. У 2011-2014 роках він був автором та ведучим програми на телеканалі ATR "Прогулянки Кримом з Олексою Гайворонським", в яких розповідав про історичні пам'ятки Криму.
Після окупації Криму росіянами він приїжджав на материкову Україну, але залишитися відмовився. Він пройшов лікування і повернувся до Бахчисараю.
Друзям він пояснював, що залишиться вірним Україні, але в Криму має сім'ю, батьків і друзів.
У 2017 році він опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення зі своєю електронною поштою і повідомив, що жодних сторінок у соцмережах не вестиме.
"Його внесок в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятники півострова, що збереглися. Він по крихтах збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями. Олекса Гайворонський був ще й сценаристом: саме він створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-деде", досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач", познайомив нас із біографією Бекіра Чобан-Заде у фільмі "Шлях джигіта".
2017 року Гайворонський приїжджав до Львова на форум видавців та презентував свою книгу "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату".
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Осман Пашаєв, Гайворонському було 49 років.
- "Широкій публіці він став відомий на початку 2000-х. У газеті "Півострів" щотижня виходили його статті в рубриці "Країна Крим". Олекса написав "Володарів двох материків" - про династію кримських ханів Гераїв.
- У соціальних мережах українці згадують історика та письменника дуже теплими словами та називають справжнім патріотом України.
- Правдивий патріот Криму, українець, європеєць, просвітитель. Зустріч із ним багато змінила у моєму житті.
- Завжди дивилася його найцікавіші програми. Дуже шкода!
- Сумна новина. Колись його "Володарі двох материків" вразили своєю ґрунтовністю.
- Дуже шкода… Невиправна втрата для нашого народу. Висловлюю співчуття його близьким та рідним. Світлі пам'яті.
- Дуже люблю його історичні нариси. Велика втрата, співчуття рідним.
- Ми втратили справжнього друга, найчеснішого історика. Дуже-дуже шкода.
- Кримськотатарський народ не забуде вас і тужить. Боляче… Співчуття близьким.
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