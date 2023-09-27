Большой друг крымскотатарского народа: в Крыму умер известный историк и писатель Олекса Гайворонский

В Бахчисарае после продолжительной болезни умер известный украинский историк, телеведущий и писатель Олекса Гайворонский. Он был автором сценария к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хыдир-деде", а также автором очень многих исторических статей о крымских татарах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в сообществе Crimean Tatars в Facebook.

Олекса Гайворонский жил в Бахчисарае. В 2011-2014 годах он был автором и ведущим программы на телеканале ATR "Прогулки по Крыму с Олексою Гайворонским", в которых рассказывал об исторических памятках Крыма.

После оккупации Крыма россиянами, он приезжал на материковую Украину, но остаться отказался. Он прошел лечение и вернулся в Бахчисарай.

Друзьям он объяснял, что останется верным Украине, но в Крыму у него семья, родители и друзья.

В 2017 году он опубликовал на своей странице в Facebook сообщение со своей электронной почтой и сообщил, что никаких страниц в соцсетях вести не будет.

"Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал о всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями. Олекса Гайворонский был ещё и сценаристом: именно он создал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хыдыр-деде", исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик", познакомил нас с биографией Бекира Чобан-Заде в фильме "Путь джигита".

В 2017 году Гайворонский приезжал во Львов на форум издателей и презентовал свою книгу "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату".

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Осман Пашаев, Гайворонскому было 49 лет.