Раптово помер херсонський музикант, чий хіт знає кожен українець

Український музикант Володимир Єфімов, учасник гурту "Степ", композитор та автор пісень, помер на 62 році життя. Він був родом із Херсона і його хіт 90-х "Смажений кабанчик, курка з майонезом" знає вся Україна.

Про смерть Володимира Єфімова повідомила його дружина Оксана Довженко на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про смерть музиканта

Причину смерті дружина музиканта не вказала, лише повідомила, що його не стало 11 вересня.

"Сьогодні померла моя найкоханіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов", - написала вона на своїй сторінці.

У коментарях друзі та знайомі принесли свої співчуття та деякі були шоковані новиною, бо розмовляли з музикантом буквально за пару днів до смерті.

Помер музикант із гурту "Степ" (скриншот)

Ким був Володимир Єфімов

1995 року в Херсоні було засновано музичний колектив "Степ", до якого увійшли Володимир Єфімов, Андрій Череднюк та Сергій Василенко. У 90-х колектив був дуже популярним, і музиканти об'їздили з концертами майже всю Україну.

У 1997 році Володимир Єфімов написав пісню, яка увійшла до альбому "Ти не пожалкуєш" - "Смажений кабанчик".

Продаж альбому побив усі рекорди, а "Смажений кабанчик" став хітом. З інших відомих пісень – "Бум, бум – все у нас є", "Дівчина Африка". За оцінками фахівців, тираж цього альбому з продажу побив усі рекорди, які існували до того в Україні.

У 2000 році вийшов альбом "Зелена доля", у 2006 - альбом "Качечка". На однойменну пісню із цього альбому зняли мультфільм.

З 2014 року колектив активно гастролював Сходом України - музиканти часто їздили на передову, щоб підтримати бійців ЗСУ. 2022 року вони випустили новий альбом, присвячений 27-річчю колективу - "Країна Україна".

Як зазначали музиканти, своїми піснями вони хотіли підтримати народ України у цей непростий час і хочуть підняти не лише патріотичний дух, а й просто настрій.

Відомо, що Володимир Єфімов з початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною перебував у Херсоні й, швидше за все, провів понад пів року в окупації.

Оксана Довженко опублікувала також ще один кліп зі своїм чоловіком, який було знято у 2021 році.