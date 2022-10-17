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Великдень, Трійця, Вербна неділя: дати великих перехідних свят у 2023 році

Фото: Коли Великдень, Трійця і Вербна неділя 2023
Автор: Світлана Мащенко

У православному календарі існує система дванадесятих свят - таких важливих дат дванадцять. Вони мають головне значення після Великодня - найбільшого свята.

Коли у 2023-му році українці святкуватимуть Великдень, Трійцю та інші важливі дати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ці свята поділяються на неперехідні, тобто ті, що мають фіксовану дату, і на перехідні, тобто ті, дата святкування яких прив'язана до Великоднього циклу.

Список дванадесятих свят:

  1. Різдво Христове - 7 січня;
  2. Хрещення Господнє (Богоявлення, Водохреща) - 19 січня;
  3. Стрітення Господнє - 15 лютого;
  4. Благовіщення - 7 квітня;
  5. Вхід Господній до Єрусалиму - неділя перед Великоднем (Вербна неділя) - перехідне;
  6. Вознесіння Господнє - 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;
  7. День Святої Трійці (П'ятидесятниця, Сошестя Святого Духа) - 50-й день після Великодня, неділя - перехідне;
  8. Преображення Господнє, також Спас - 19 серпня;
  9. Успіння Пресвятої Богородиці - 28 серпня;
  10. Різдво Пресвятої Богородиці - 21 вересня;
  11. Воздвиження Хреста Господнього - 27 вересня;
  12. Уведення в храм Пресвятої Богородиці - 4 грудня.

Дати перехідних свят

Великдень - найбільше православне свято з рухомою датою. 2023 року він відзначатиметься 16 квітня.

Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму, - за тиждень до Великодня, тобто 9 квітня.

Вознесіння у 2023-му році відзначимо 25 травня.

Трійця, або П'ятидесятниця, відзначається 4 червня.

У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Як вирахувати дату Великодня самостійно

Для цього в нагоді стане місячний календар. Якщо ви знаєте дату першої повні після весняного рівнодення 21 березня, то зможете вирахувати, коли святкувати велике Воскресіння. Відрахуйте тиждень після повного місяця - неділя цього тижня і буде дата Великодня.

2023-го року у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.

Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.

Дати православного Великодня до 2030 року

  • Великдень 2024 - 5 травня
  • Великдень 2025 - 20 квітня
  • Великдень 2026 - 12 квітня
  • Великдень 2027 - 2 травня
  • Великдень 2028 - 16 квітня
  • Великдень 2029 - 8 квітня
  • Великдень 2030 - 28 квітня

Раніше ми писали про всі батьківські суботи листопада 2022, їх в цьому місяці буде чотири.

Також читайте про церковний календар на листопад 2022 року.

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