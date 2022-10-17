Великдень, Трійця, Вербна неділя: дати великих перехідних свят у 2023 році

Ці свята поділяються на неперехідні, тобто ті, що мають фіксовану дату, і на перехідні, тобто ті, дата святкування яких прив'язана до Великоднього циклу.

Список дванадесятих свят:

Різдво Христове - 7 січня; Хрещення Господнє (Богоявлення, Водохреща) - 19 січня; Стрітення Господнє - 15 лютого; Благовіщення - 7 квітня; Вхід Господній до Єрусалиму - неділя перед Великоднем (Вербна неділя) - перехідне; Вознесіння Господнє - 40-й день після Великодня, четвер - перехідне; День Святої Трійці (П'ятидесятниця, Сошестя Святого Духа) - 50-й день після Великодня, неділя - перехідне; Преображення Господнє, також Спас - 19 серпня; Успіння Пресвятої Богородиці - 28 серпня; Різдво Пресвятої Богородиці - 21 вересня; Воздвиження Хреста Господнього - 27 вересня; Уведення в храм Пресвятої Богородиці - 4 грудня.

Дати перехідних свят

Великдень - найбільше православне свято з рухомою датою. 2023 року він відзначатиметься 16 квітня.

Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму, - за тиждень до Великодня, тобто 9 квітня.

Вознесіння у 2023-му році відзначимо 25 травня.

Трійця, або П'ятидесятниця, відзначається 4 червня.

У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Як вирахувати дату Великодня самостійно

Для цього в нагоді стане місячний календар. Якщо ви знаєте дату першої повні після весняного рівнодення 21 березня, то зможете вирахувати, коли святкувати велике Воскресіння. Відрахуйте тиждень після повного місяця - неділя цього тижня і буде дата Великодня.

2023-го року у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.

Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.

Дати православного Великодня до 2030 року