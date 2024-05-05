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Великдень: що сьогодні заборонено робити і які народні традиції

Неділя 05 травня 2024 06:00
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Великдень: що сьогодні заборонено робити і які народні традиції 5 травня в Україні святкують Великдень (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Вже сьогодні православні християни відзначають Великдень - одне з найбільших церковних свят. Цього дня освячують паску та інші продукти, які кладуть до великоднього кошика, і дотримуються ще деяких традицій.

Про заборони і традиції Великодня, а також про те, у кого день ангела сьогодні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Локальна Історія, Ukrainer.

Історія свята

Як згадується в церковних книгах, цього дня воскрес Ісус Христос - тож Великдень символізує перехід до життя, добра і свободи від смерті і гріхів.

Про Воскресіння Господа жінок-мироносиць, які вранці побачили відвалений камінь біля гробу і порожню труну, сповістив янгол. Вважається, що саме звідси походить традиційне вітання на Великдень.

Народні і церковні традиції Великодня

Сьогодні, після Хресної ходи, закінчується Великий піст. В церкві кадять Плащаницю та переносять її на вівтар під молитви. На Літургії сьогодні співаються антифони, а на вечірній службі читається Євангеліє.

Зранку, після нічної служби, освячують продукти - зазвичай паски, крашанки, сало, буженину та сир - які складають у великодні кошики.

Сьогодні їдять переважно ті продукти, які освятили - проте тільки після молитви, починаючи з яєць. Зазвичай влаштовують "битву" крашанками, стукаючи яйцем крашанку супротивника. Перемагає той, чия крашанка виявилась міцнішою.

Також пращури до Великодня запікали порося і готували борщ - неодмінно м'ясний. В деяких регіонах готували густі супи з борошна, освячених яєць і окістя - так званий косаш-левеш, або ж дзяму.

Великдень: що сьогодні заборонено робити і які народні традиції

Що освячують на Великдень (ілюстрація: GettyImages)

Вважали, що продукти, освячені в церкві, мають неабияку силу - тому ставлення до них було особливе. Зокрема, на Бойківщині, Надсянні та Опіллі вірили, що, якщо яєчну шкарлупу подрібнити і розсіяти по полю, це покращить врожайність.

Вірили й в те, що закопування шкарлупи віджене нечисту силу. А от сало використовували для змащення плуга перед оранням - вірили, що після цього не ростимуть бур'яни. З цією метою використовували й освячену сіль.

На Великдень традиційно співали гаївки і веснянки - весняні обрядові пісні, пов'язані здебільшого з прославлянням весни, аніж з християнськими мотивами.

Крім цього, сьогодні звичні вітання замінюють на "Христос Воскрес!" і на "Воістину Воскрес!" у відповідь.

Що заборонено робити на Великдень

  • На Великдень, як і в кожне свято, заборонено лаятися, брехати чи сваритися.
  • Не можна до великоднього кошика класти продукти з кров'ю тварин, наприклад, кров'янку чи шашлик.
  • Не варто освячувати такі страви як салати, борщ чи супи, а також алкоголь (окрім кагору).
  • Не можна вживати алкоголь. Виняток - освячений кагор.
  • На Великдень не освячують предмети побуту.
  • Не можна викидати залишки освяченої їжі - краще віддати їх птахам.
  • Сьогодні не рекомендують хрестити дітей чи вінчатися.
  • Також на Великдень заборонено займатися важкою працею та хатніми справами.

Головні прикмети на Великдень

  • Якщо на Великдень буде дощ - буде гарний врожай льону.
  • Якщо у цей день негода - врожай хліба буде щедрим.
  • У неділю 5 травня холодно - протягом наступного тижня буде прохолодно.
  • Якщо сьогодні опади - в травні часто йтимуть дощі.
  • З півдня на північ рухаються великі хмари - найближчим часом буде дощ.

У кого день ангела

Сьогодні іменини у людей з цими іменами: Всеволод, Адріан, Віталій, Яків, Федор, Аріна, Леонід, Ірина.

Нещодавно ми писали про те, що не їдять на Великдень і чи можна дарувати подарунки.

А також розповідали, де та коли святитимуть паски.

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