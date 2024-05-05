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Пасха: что сегодня запрещено делать и какие народные традиции

Воскресенье 05 мая 2024 06:00
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Пасха: что сегодня запрещено делать и какие народные традиции 5 мая в Украине празднуют Пасху (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Уже сегодня православные христиане отмечают Пасху - один из величайших церковных праздников. В этот день освящают паску и другие продукты, которые кладут в пасхальную корзину, и придерживаются еще некоторых традиций.

О запретах и традициях Пасхи, а также о том, у кого день ангела сегодня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Локальна Історія, Ukrainer.

История праздника

Как вспоминается в церковных книгах, в этот день воскрес Иисус Христос - и Пасха символизирует переход к жизни, добру и свободе от смерти и грехов.

О Воскресении Господа женщин-мироносиц, которые утром увидели отваленный камень у гроба и пустой гроб, возвестил ангел. Считается, что именно отсюда происходит традиционное поздравление на Пасху.

Народные и церковные Пасхальные традиции

Сегодня, после Крестного шествия, заканчивается Великий пост. В церкви кадят Плащаницу и переносят ее на алтарь под молитвы. В Литургии сегодня поются антифоны, а на вечерней службе читается Евангелие.

Утром, после ночной службы, освящают продукты - обычно паски, крашанки, сало, буженину и сыр - которые складывают в пасхальные корзины.

Сегодня едят преимущественно те продукты, которые освятили - но только после молитвы, начиная с яиц. Обычно устраивают "битву" крашанками, стукая яйцом крашанку противника. Побеждает тот, чья крашанка оказалась крепче.

Также предки к Пасхе запекали поросенка и готовили борщ - непременно мясной. В некоторых регионах готовили густые супы из муки, освященных яиц и окорока - так называемый косаш-левеш, или дзяму.

Пасха: что сегодня запрещено делать и какие народные традиции

Что освящают на Пасху (иллюстрация: GettyImages)

Считали, что продукты, освящённые в церкви, обладают большой силой - поэтому отношение к ним было особое. В частности, на Бойковщине, Надсянне и Опили верили, что, если яичную скорлупу измельчить и рассеять по полю, это улучшит урожайность.

Верили и в то, что закапывание скорлупы отгонит нечистую силу. А вот сало использовали для смазки плуга перед паханием поля - верили, что после этого не будут расти сорняки. С этой целью использовали и освященную соль.

На Пасху традиционно пели гаивки и веснянки - весенние обрядовые песни, связанные в основном с прославлением весны, чем с христианскими мотивами.

Кроме этого, сегодня привычные поздравления заменяют на "Христос Воскрес!" и на "Поистине Воскрес!" в ответ.

Что запрещено делать на Пасху

  • В Пасху, как и в каждый праздник, запрещено ругаться, врать или ссориться.
  • Нельзя в пасхальную корзину класть продукты с кровью животных, например кровянку или шашлык.
  • Не стоит освящать такие блюда как салаты, борщ или супы, а также алкоголь (кроме кагора).
  • Нельзя употреблять алкоголь. Исключение - освященный кагор.
  • В Пасху не освящают предметы быта.
  • Нельзя выбрасывать остатки освященной пищи - лучше отдать их птицам.
  • Сегодня не рекомендуют крестить детей или венчаться.
  • Также на Пасху запрещено заниматься тяжелым трудом и домашними делами.

Главные приметы на Пасху

  • Если на Пасху будет дождь - будет хороший урожай льна.
  • Если в этот день непогода - урожай хлеба будет щедрым.
  • В воскресенье 5 мая холодно - в течение следующей недели будет прохладно.
  • Если сегодня осадки - в мае часто будут идти дожди.
  • С юга на север двигаются большие облака - в ближайшее время будет дождь.

У кого день ангела

Сегодня именины у людей с этими именами: Всеволод, Адриан, Виталий, Яков, Федор, Арина, Леонид, Ирина.

Недавно мы писали о том, что не едят на Пасху и можно ли дарить подарки.

А также рассказывали, где и когда будут святить паски.

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