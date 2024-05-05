Пасха: что сегодня запрещено делать и какие народные традиции
Уже сегодня православные христиане отмечают Пасху - один из величайших церковных праздников. В этот день освящают паску и другие продукты, которые кладут в пасхальную корзину, и придерживаются еще некоторых традиций.
О запретах и традициях Пасхи, а также о том, у кого день ангела сегодня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Локальна Історія, Ukrainer.
История праздника
Как вспоминается в церковных книгах, в этот день воскрес Иисус Христос - и Пасха символизирует переход к жизни, добру и свободе от смерти и грехов.
О Воскресении Господа женщин-мироносиц, которые утром увидели отваленный камень у гроба и пустой гроб, возвестил ангел. Считается, что именно отсюда происходит традиционное поздравление на Пасху.
Народные и церковные Пасхальные традиции
Сегодня, после Крестного шествия, заканчивается Великий пост. В церкви кадят Плащаницу и переносят ее на алтарь под молитвы. В Литургии сегодня поются антифоны, а на вечерней службе читается Евангелие.
Утром, после ночной службы, освящают продукты - обычно паски, крашанки, сало, буженину и сыр - которые складывают в пасхальные корзины.
Сегодня едят преимущественно те продукты, которые освятили - но только после молитвы, начиная с яиц. Обычно устраивают "битву" крашанками, стукая яйцом крашанку противника. Побеждает тот, чья крашанка оказалась крепче.
Также предки к Пасхе запекали поросенка и готовили борщ - непременно мясной. В некоторых регионах готовили густые супы из муки, освященных яиц и окорока - так называемый косаш-левеш, или дзяму.
Что освящают на Пасху (иллюстрация: GettyImages)
Считали, что продукты, освящённые в церкви, обладают большой силой - поэтому отношение к ним было особое. В частности, на Бойковщине, Надсянне и Опили верили, что, если яичную скорлупу измельчить и рассеять по полю, это улучшит урожайность.
Верили и в то, что закапывание скорлупы отгонит нечистую силу. А вот сало использовали для смазки плуга перед паханием поля - верили, что после этого не будут расти сорняки. С этой целью использовали и освященную соль.
На Пасху традиционно пели гаивки и веснянки - весенние обрядовые песни, связанные в основном с прославлением весны, чем с христианскими мотивами.
Кроме этого, сегодня привычные поздравления заменяют на "Христос Воскрес!" и на "Поистине Воскрес!" в ответ.
Что запрещено делать на Пасху
- В Пасху, как и в каждый праздник, запрещено ругаться, врать или ссориться.
- Нельзя в пасхальную корзину класть продукты с кровью животных, например кровянку или шашлык.
- Не стоит освящать такие блюда как салаты, борщ или супы, а также алкоголь (кроме кагора).
- Нельзя употреблять алкоголь. Исключение - освященный кагор.
- В Пасху не освящают предметы быта.
- Нельзя выбрасывать остатки освященной пищи - лучше отдать их птицам.
- Сегодня не рекомендуют крестить детей или венчаться.
- Также на Пасху запрещено заниматься тяжелым трудом и домашними делами.
Главные приметы на Пасху
- Если на Пасху будет дождь - будет хороший урожай льна.
- Если в этот день непогода - урожай хлеба будет щедрым.
- В воскресенье 5 мая холодно - в течение следующей недели будет прохладно.
- Если сегодня осадки - в мае часто будут идти дожди.
- С юга на север двигаются большие облака - в ближайшее время будет дождь.
У кого день ангела
Сегодня именины у людей с этими именами: Всеволод, Адриан, Виталий, Яков, Федор, Арина, Леонид, Ирина.
Недавно мы писали о том, что не едят на Пасху и можно ли дарить подарки.
А также рассказывали, где и когда будут святить паски.