Де та коли в Україні святитимуть паски: список по областях
Православні та греко-католики відзначатимуть Великдень цієї неділі, 5 травня. У храмах України відбудуться святкові богослужіння з освяченням пасок. Проте їх розклад залежатиме від обмежень комендантської години.
РБК-Україна розповідає, коли та де можна буде освятити святкові кошики на Великдень-2024 по регіонах.
При підготовці використовувалися: публікації "Суспільне", "Вінниця info", Facebook-сторінки Михайлівського Золотоверхого монастиря, Спасо-Преображенського собору Києва, Свято-Успенського кафедрального собору Полтави, Свято-Михайлівського кафедрального собору Житомира, повідомлення КМВА.
Зміст:
- Великдень у Києві. Коли відбудуться служби в храмах
- Богослужіння у Львові
- Коли святитимуть паски в храмах Чернівців
- Розклад великодніх богослужінь на Закарпатті
- Богослужіння на Великдень у Вінниці
- Коли освячуватимуть великодні кошики в Житомирі
- Богослужіння на Великдень в Полтаві
- Освячення пасок у Харкові
- Святкові служби в Рівному
Великдень у Києві. Коли відбудуться служби в храмах
Святкові богослужіння з освяченням великодніх кошиків відбудуться у суботу, 4 травня, та у неділю, 5 травня у храмах всіх районів столиці.
Пасхальна полуношниця в Михайлівському Золотоверхому монастирі ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8) розпочнеться о 23:00 4 травня.
5 травня о 00:00 – Пасхальна утреня. 01:00 – Літургія святителя Іоана Златоустого. 09:00 – пізня Літургія. 17:00 – Пасхальна вечірня.
Як повідомили у монастирі, освятити паски можна буде 4 травня з 16:00 до 23:00, 5 травня – з 06:00 до 15:00.
Розклад богослужінь на Великдень-2024 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5):
4 травня 15:00 – 21:00 – посвячення пасок
5 травня:
- 07:00 – надгробне, Пасхальна утреня;
- 08:30 – св. Літургія і посвячення пасок;
- 18:00 – Великодня вечірня;
- 11:00 – св. Літургія і посвячення пасок.
У Спасо-Преображенському соборі ПЦУ (вул. Самійла Кішки, 3а) проводитимуть богослужіння:
- 4 травня 17:00 – Вечірня та Божественна літургія св. Василя Великого;
- 5 травня 05:45 – Пасхальна полуношниця;
- 5 травня 06:00 – Пасхальна утреня.
Освячення великодніх страв відбудеться:
- у Велику суботу (4 травня) ввечері з 19:00 до 21:00;
- у Великдень (5 травня) вранці з 06:00 до 11:00.
Варто зазначити, що в КМВА закликали мешканців столиці та її гостей, за можливості не йти в церкви та уникати великого скупчення людей. Наголошується, що богослужіння транслюватимуться онлайн, а відвідати храми та освятити паски можна буде після завершення комендантської години.
Богослужіння у Львові
Пасхальні богослужіння з освяченням великодніх кошиків у Львові відбуватимуться 4 травня до початку комендантської години та 5 травня – після завершення дії обмежень.
Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
4 травня: Велика Субота
- 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;
- 12:00-20:00 – Благословення пасок (кожні пів години).
5 травня: Великдень
- 08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія;
- 11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого;
- 17:00 – Пасхальна вечірня.
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
4 травня: Велика Субота
- 09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого;
- 11:00-23:00 – Освячення пасок;
5 травня: Великдень
- 06:30 – Полуношниця;
- 07:00 – Пасхальна Утреня;
- 08:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, освячення пасок;
- 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого;
- 17:00 – Велика вечірня.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)
4 травня: Велика Субота
- 14:00 – початок освячення пасок;
5 травня: Великдень
- 05:30 – Опівнічниця, надгробна відправа;
- 06:00 – Початок хресного ходу. Освячення пасок;
- 09:00 – Божественна Літургія. Освячення пасок;
- 15:00 – Вечірня пасхальна відправа.
Коли святитимуть паски в храмах Чернівців
У Чернівцях на Великдень більшість храмів проводитимуть богослужіння після завершення комендантської години. У храми, де служби відбуватимуться вночі, люди зможуть зайти до комендантської години.
Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ (вул.Головна, 85)
- 4 травня 17:00 – початок освячення пасок
- 4 травня 23:30 – Пасхальна Полуношна;
- 5 травня 00:00 – Пасхальна заутреня;
- 5 травня 02:00 – божественна літургія;
- 5 травня 05:00 – освячення пасок.
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)
Освячування кошиків розпочнеться о 17:00 4 травня. 5 травня о 04:00 у храмі розпочнеться Пасхальна утреня. 06:30 – перше освячення пасок. 07:00 – літургія, а наступне урочисте освячення пасок відбудеться на 9:00.
Храм Трьох Святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)
Початок Великодньої служби – 5 травня о 04:30. Освячення пасок буде відбуватися у сквері біля університету з 05:00 до 09:00 з інтервалом у пів години.
Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28
- з 12:00 4 травня розпочнуть освячувати паски;
- 5 травня 06:00 – Надгробне та Утреня;
- з 7:30 та 10:00 буде літургія;
- вечірня великодня служба – 18:00.
Розклад великодніх богослужінь на Закарпатті
У Закарпатській області немає комендантської години, тому відвідати святкову службу можна буде без обмежень у нічний час.
Богослужіння у храмах Ужгорода
Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (вул. Станційна, 16А)
- 00:00-01:30 – утреня;
- 01:30-04:00 – Божественна літургія;
- 04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків.
Спасо-Преображенський храм (вул. Романа Шухевича, 8Б).
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня;
- 01:30-03:00 – Божественна літургія;
- 03:00-04:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 07:00-08:00 – освячення дитячих кошиків.
Храм Святої Трійці (вул.Тімірязєва, 15Д)
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня;
- 01:30 – Божественна літургія;
- 01:30-03:00 – освячення пасхальних кошиків.
Свято-Троїцький храм (вул. Київська набережна, 16)
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня;
- 09:00-10:30 – Божественна літургія;
- 01:30-02:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 10:30-11:00 – освячення дитячих кошиків.
Розклад богослужінь у храмах Мукачева
Свято-Успенський храм (вул. Ярослава Мудрого, 42А)
- 03:00-04:30 – Пасхальна утреня;
- 05:00-06:30 – Божественна літургія;
- 07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків.
Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка (бічна)
- 04:00-05:30 – Пасхальна утреня;
- 06:00-07:00 – Божественна літургія;
- 07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків.
Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вул. Ілони Зріні)
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня;
- 02:00-03:00 – Божественна літургія;
- 03:00-07:00 – освячення пасхальних кошиків.
Богослужіння на Великдень у Вінниці
У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці (вул.Соборна, 23) будуть освячуватись пасхальні кошики протягом усього дня 4 травня – розпочинаючи з 11:00 до 23:00.
У соборі проходитиме нічна служба з суботи на неділю. Потрапити на неї можна буде до початку комендантської години (00:00). Після собор закриється, і хто залишатиметься на службі, перебуватимуть всередині до 05:00
5 травня освячення кошиків відбуватиметься після ранішнього богослужіння.
Коли освячуватимуть великодні кошики в Житомирі
У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира (вул. Київська, 18) паски святитимуть протягом двох днів.
4 травня, Велика Субота
- 13:00 – 23:00 – Освячення пасок;
- 13:00 – 23:00 – Читання Діянь святих апостолів.
05 травня, Світле Христове Воскресіння
- 05:30 – Пасхальна Утреня та Божественна Літургія. Освячення пасок;
- 17:00 – Пасхальна Вечірня.
Богослужіння на Великдень у Полтаві
У Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави (Соборний майдан, 1) святкові служби проходитимуть 4 та 5 травня.
У Велику суботу кошики святитимуть з 15:00 до 21:00.
О 00:00 на Великдень розпочнеться Пасхальна Заутреня. Святити паски та інші великодні частування почнуть від ранку 5 травня.
Освячення пасок у Харкові
У храмі Святого Іоанна Богослова Православної Церкви України (вул. Велика Панасівська, 105А) святити паски будуть у суботу та неділю, зважаючи на обмеження комендантської години.
Велика субота, 4 травня
- 10:00 – Літургія Василя Великого;
- 12:30 – Освячення пасок;
- 14:00 – Полуношниця;
- 15:00 – Освячення пасок
Світле Христове Воскресіння, 5 травня
Святкові служби в Рівному
У найбільших православних та греко-католицьких храмах Рівного святити паску на Великдень можна буде два дні поспіль.
Свято-Покровський катедральний собор (вул. Соборна, 6)
4 травня 10:00-20:00 – освячення великодніх кошиків; о 23:30 – полуношниця;
5 травня о 00:00 – пасхальне богослужіння, 04:00-06:00 – освячення великодніх кошиків; о 16:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Воскресенський собор ПЦУ (вул. Соборна, 39)
4 травня 13:00-21:00 – освячення пасок, 23:30 – пасхальне богослужіння;
5 травня 05:00-8:00 – освячення пасок, о 16:00 – вечірнє богослужіння.
Парафія св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14)
4 травня 17:00 – посвячення пасок;
5 травня 07:00 – пасхальна утреня, 08:00 – літургія святого Йоана Золотоустого та посвячення пасок.
Раніше ми розповідали, що на Великдень-2024 скасовувати комендантську годину у містах України не будуть. Тож охочі відвідати святкову службу в храмах, мають прибути туди до початку комендантської години та перебувати у святинях усю ніч. Знаходитися на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено.
Нагадаємо, що синоптики дали прогноз, якою буде погода на Великдень цьогоріч.