Великдень 2023 в Україні: коли відзначимо за православним і католицьким календарем

Коли Великдень 2023

Як відомо, дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. Це робить його перехідним святом. У 2023 році Великдень святкуватимуть 16 квітня за юліанським ("православний") календарем і 9 квітня - за григоріанським ("католицький").

День Великодня можна обчислити і самостійно за формулою, але це потребує великої уваги і терпіння.

Якщо узагальнити, то у християн Великдень настає у наступну неділю після повного місяця - першого після весняного рівнодення (21 березня). Різниця лише в тому, що одні віряни вираховують дату за григоріанським календарем, а інші - за юліанським.

На щастя, все вже зробили до нас, і дати свята вирахувані на багато років уперед.

Дати Великодня до 2030 року (для православних)

Великдень 2023 - 16 квітня

Великдень 2024 - 5 травня

Великдень 2025 - 20 квітня

Великдень 2026 - 12 квітня

Великдень 2027 - 2 травня

Великдень 2028 - 16 квітня

Великдень 2029 - 8 квітня

Великдень 2030 - 28 квітня

Дати Великодня до 2030 року (для католиків)

Великдень 2023 - 9 квітня

Великдень 2024 - 31 березня

Великдень 2025 - 20 квітня

Великдень 2026 - 5 квітня

Великдень 2027 - 28 березня

Великдень 2028 - 16 квітня

Великдень 2029 - 1 квітня

Великдень 2030 - 21 квітня

Коли буде найраніший і найпізніший Великдень

У XXI столітті найраніший Великдень за юліанським календарем буде відзначатися 5 квітня. Це відбудеться в 2037 і 2048 роках. Але рекорд століття тримає Великдень 2010 - тоді православні святкували Воскресіння Христове 4 квітня.

А найпізніша Пасха буде відзначатися православними в 2078 році - 8 травня (минулого разу така дата випадала в далекому 1983-му). Крім того, Великдень 2051 святкуватиметься 7 травня, а в 2040 році Світле Христове Воскресіння припаде на 6 травня.