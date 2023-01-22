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Пасха 2023 в Украине: когда отметим по православному и католическому календарю

Когда Пасха 2023 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Пасха – великий христианский праздник, посвященный воскресению сына Божьего Иисуса Христа. Каждый год дата меняется, поэтому следует знать заранее, когда готовиться к празднованию.

Узнайте о датах Пасхи в 2023 году и не только – в материале Styler ниже.

Когда Пасха 2023

Как известно, дата Пасхи каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Это делает ее переходным праздником. В 2023 году Пасху будут праздновать 16 апреля по юлианскому ("православному") календарю и 9 апреля – по григорианскому ("католическому").

День Пасхи можно вычислить и самостоятельно по формуле, но это требует большого внимания и терпения.

Если обобщить, то у христиан Пасха наступает в следующее воскресенье после полнолуния – первого после весеннего равноденствия (21 марта). Разница лишь в том, что одни верующие рассчитывают дату по григорианскому календарю, а другие – по юлианскому.

К счастью, все уже сделали до нас, и даты праздника рассчитаны на много лет вперед.

Даты Пасхи до 2030 года (для православных)

  • Пасха 2023 – 16 апреля
  • Пасха 2024 – 5 мая
  • Пасха 2025 – 20 апреля
  • Пасха 2026 – 12 апреля
  • Пасха 2027 – 2 мая
  • Пасха 2028 – 16 апреля
  • Пасха 2029 – 8 апреля
  • Пасха 2030 – 28 апреля

Даты Пасхи до 2030 года (для католиков)

  • Пасха 2023 – 9 апреля
  • Пасха 2024 – 31 марта
  • Пасха 2025 – 20 апреля
  • Пасха 2026 – 5 апреля
  • Пасха 2027 – 28 марта
  • Пасха 2028 – 16 апреля
  • Пасха 2029 – 1 апреля
  • Пасха 2030 – 21 апреля

Когда будет самая ранняя и самая поздняя Пасха

В XXI веке самая ранняя Пасха по юлианскому календарю будет отмечаться 5 апреля. Это произойдет в 2037 и 2048 годах. Но рекорд века держит Пасха 2010 – тогда православные праздновали Воскресение Христово 4 апреля.

А самая поздняя Пасха будет отмечаться православными в 2078 году - 8 мая (в прошлый раз такая дата выпадала в 1983-м). Кроме того, Пасха 2051 года будет праздноваться 7 мая, а в 2040 году Светлое Христово Воскресение придется на 6 мая.

Раньше мы писали, какая погода будет в феврале 2023 года.

Также узнайте, какие церковные праздники будут отмечаться в феврале.

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