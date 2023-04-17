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Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?

Чорнобильський заповідник подтопоює (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч річки аномально вийшли із берегів. Велика вода підтоплює Київ, Черкащину і Чернігівщину. У Чорнобильській зоні також залило луги й ліси.

Про те, які це може мати наслідки, розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці Facebook.

Чи становить загрозу підтоплення Чорнобильського заповідника

"Повені, великі розливи води, затоплені луги й поля - ці явища люди часто сприймають через призму матеріальних збитків як шкоду. Проте для природи рясні весняні води - велике благо. Особливо на фоні останніх маловодних і сухих років", - йдеться у повідомленні заповідника.

Також зазначається, що для Полісся тала та дощова вода важлива ще й тому, що наповнює численні місцеві болота й болітця - це джерело й основа існування багатьох біоценозів.

Фахівці наукового відділу Чорнобильського заповідника показали фото затоплених лугів і лісів.

Велика вода у Чорнобильській зоні (фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник)

Раніше ми розповідали про те, що рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно від великої води.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що в Чернігівській області прогнозують найбільшу повінь за 10 років.

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Чорнобиль