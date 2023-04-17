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Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?

Чернобыльский заповедник подтапливает (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В этом году реки аномально вышли из берегов. Большая вода подтапливает Киев, Черкасскую и Черниговскую области. В Чернобыльской зоне также залило луга и леса.

О том, какие это может иметь последствия, рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице Facebook.

Опасно ли подтопление Чернобыльского заповедника

"Наводнения, большие разливы воды, затопленные луга и поля - эти явления люди часто воспринимают через призму материального ущерба как вред. Однако для природы обильные весенние воды - большое благо. Особенно на фоне последних маловодных и сухих лет", - говорится в сообщении заповедника.

Также отмечается, что для Полесья талая и дождевая вода важна еще и потому, что наполняет многочисленные местные болота и болотца - это источник и основа существования многих биоценозов.

Специалисты научного отдела Чернобыльского заповедника показали фото затопленных лугов и лесов.

Большая вода в Чернобыльской зоне (фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник)

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество от большой воды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области прогнозируют самое большое наводнение за 10 лет.

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Чернобыль