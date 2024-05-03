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Велика субота 2024: головні традиції і що треба зробити в останній день перед Великоднем

Що потрібно зробити у Велику суботу та які є традиції (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Велика або Страсна субота цього року випадає на 4 травня. Це важливий день, коли згадують історію поховання та перебування у труні тіла Ісуса Христа, а потім його сходження у світ мертвих з подальшим воскресінням.

Які головні традиції цього дня, що треба зробити 4 травня і що робити не можна, розповідаємо у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

При підготовці використані: сайт ПЦУ, Церковний календар.

Що потрібно зробити у Велику суботу

Богослужіння

Велика субота - останній тиждень Страсного тижня та Великого посту і в християнстві вважається днем скорботи. Служби у церквах та храмах у суботу відбуваються протягом цілого дня та вночі.

Однак українців просять вночі служби не відвідувати та обмежитися часом до комендантської години. Відвідати богослужіння потрібно обов'язково, а ввечері - освятити великодній кошик.

Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч і читає молитви - буде щасливим увесь наступний рік.

Домашні справи

У Страсну суботу закінчують усі приготування до Великодня - готують різні страви, печуть паски та фарбують яйця.

Родина та допомога

В останній день перед святом варто попросити вибачення у тих, з ким ви давно у сварці. Також рекомендується робити безкорисливі вчинки та допомагати нужденним - як своїм рідним та близьким, так і стороннім людям.

Що робити у Страсну суботу заборонено

В цей день дотримуються суворого посту: можна їсти хліб, сирі овочі, фрукти, мед та горіхи. Від інших видів їди та термічно оброблених продуктів доведеться відмовитися.

У Страсну суботу заборонено вживати спиртне, гучно веселитися, кричати, співати, розважатися.

Не можна купатися, полювати, ловити рибу.

На цвинтар у Велику суботу ходити не можна.

Всі важкі хатні справи, фізична робота, ремонтні роботи, робота в городі чи у саду, рукоділля, прання, прасування - все це під забороною.

Найбільшим гріхом у Страсну суботу вважаються сварки, конфлікти, злослів'я. Не можна брехати, засуджувати когось, відмовляти у допомозі, пліткувати.

В давнину вірили, що якщо у Страсну суботу веселитися, то потім будеш цілий рік плакати та сумувати.

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