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Коли фарбувати яйця на Великдень: ці прості правила мають знати всі

Четвер 02 травня 2024 12:00
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Коли фарбувати яйця на Великдень: ці прості правила мають знати всі Коли потрібно фарбувати яйця на Великдень (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Великдень християни східного обряду в Україні будуть святкувати зовсім скоро - 5 травня. Обов'язковими атрибутами свята є паска, яку печуть власноруч або купляють готову, а також - яйця, з яких роблять писанки та крашанки.

Коли потрібно робити писанки та крашанки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У матеріалі використані такі джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, Українські традиції.

Коли потрібно фарбувати яйця

Яйця символізують собою зародження нового життя. І згідно з легендою, пасхальне яйце є символом Гробу Господнього.

Найкращий день для фарбування яєць на Великдень - це Чистий четвер на Страсному тижні. Саме в цей день не тільки прибирають вдома та проводять обряди купання всієї родини, а й готують Великодню випічку, крашанки та писанки.

Яйця потім складають у кошик та разом з іншими продуктами несуть до церкви святити у Велику суботу.

Але, якщо ви у четвер не встигли зробити з родиною крашанки з певних причин, то можна зайнятися цією справою у суботу зранку. Це не буде вважатися гріхом.

Категорично заборонено фарбувати яйця чи пекти паску у Страсну п'ятницю.

Як фарбують яйця

З давнини яйця варять у лушпинні цибулі, вона надає їм гарного коричневого відтінку. Віск, фарби чи писачок почали використовувати значно пізніше - у XX сторіччі.

Крашанки - це яйця однотонні. Кольори можуть бути будь-які, бо крім лушпиння цибулі часто використовують сік буряка, різні спеції, а останнім часом - спеціальні харчові фарби.

А писанки - це яйця, розписані вручну за допомогою воску, фарб та іншого приладдя.

Раніше ми писали про те, як можна пофарбувати яйця на Великдень вином.

А ще розповідали про те, коли можна пекти паску на Великдень.

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Пасха Яйця
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