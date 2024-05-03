Чи можна святити паску в суботу перед Великоднем: що каже церква

У багатьох парафіях паски освячують у Страсну суботу перед Великоднем. Втім, саме свято Господнього воскресіння настає у неділю, коли священник після великої літургії повідомляє про те, що Христос Воскрес. Тож чи доцільно розпочинати святкування, коли ще у церкві лежить свята плащаниця?

Про те, чи можна освячувати паски у суботу та що про це каже церква, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Християнського порталу Кірос.

Чи можна святити паску в суботу перед Великоднем

Свято Господнього воскресіння відзначають у Великодню неділю, натомість Страсна субота вважається траурним днем, оскільки, за біблійними переказами, Ісус тоді ще був у гробі. Втім, під час освячення пасок у суботу священник вже вбирається у святкові білі ризи, тож у багатьох виникає питання, чи це не суперечить церковним канонам.

Священнослужителі наголошують, що Богослужіння в суботу включає особливі молитви про прощення, подяку та молебні тропарі. А сам обряд освячення пасок якраз є проявом віри християн, що Ісус перемагає смерть.

Усі парафії сходяться на тому, що після освячення паски у суботу її ще не можна їсти, аж поки в неділю не відправлять Великодню літургію, сховають святу плащаницю та оголосять про те, що Христос Воскрес.

Але от є суперечливі погляди на те, чи можна говорити "Христос воскрес із мертвих" у великодню суботу під час вечірнього посвячення паски. Деякі церковні устави приписують, щоби замість нього співати воскресний тропар, глас 2 "Коли зійшов ти до смерти…". Тим самим можна буде уникнути непорозуміння щодо поспішності посвячення паски та узгодити обряд плащаниці із вірою у воскресіння Господа та торжества життя над смертю.

Також зазначимо, що освячення паски у неділю часто відбувається о 4-5 ранку, тож багато хто з вірян із різних причин не може прийти на цю літургію, тим паче взяти із собою малих дітей. Тож обряд освячення великодніх кошиків у суботу має ще й практичне значення - щоб більше християн змогли прийти до церкви.

Додамо, що у більшості парафій освячувати паски цьогоріч будуть і в суботу 4 травня, і в неділю 5 травня. Тут можна переглянути розклад, коли і де освячуватимуть паску у різних областях України.

Коли освячували паску в давнину

"День освячення паски залежав від регіону і місцевих традицій. У деяких регіонах священник мав парафії у двох-трьох селах, тому в одному селі освячували ввечері в суботу, в іншому - в неділю вранці", - розповіла в інтерв'ю РБК-Україна етнолог Анастасія Кривенко.

Також вона зазначила, що зазвичай було заведено службу Божу відправляти в суботу вночі і вона могла тривати до ранку і вже тоді освячували паску. Але споживати її можна було тільки після недільної служби.