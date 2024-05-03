Великая суббота 2024: главные традиции и что нужно сделать в последний день перед Пасхой

Что нужно сделать в Великую субботу

Богослужение

Великая суббота - последняя неделя Страстной недели и Великого поста и в христианстве считается днем скорби. Службы в церквях и храмах в субботу проходят целый день и ночью.

Однако украинцев просят ночью службы не посещать и ограничиться временем до комендантского часа. Посетить богослужение нужно обязательно, а вечером - освятить пасхальную корзину.

Считается, что тот, кто бодрствует перед Пасхой всю ночь и читает молитвы - будет счастлив весь следующий год.

Домашние дела

В Страстную субботу заканчивают все приготовления к Пасхе - готовят разные блюда, пекут паски и красят яйца.

Семья и помощь

В последний день перед праздником стоит извиниться перед теми, с кем вы давно в ссоре. Также рекомендуется совершать бескорыстные поступки и помогать нуждающимся - как своим родным и близким, так и посторонним людям.

Что делать в Страстную субботу запрещено

В этот день соблюдают строгий пост: можно есть хлеб, сырые овощи, фрукты, мед и орехи. От других видов еды и термически обработанных продуктов придется отказаться.

В Страстную субботу запрещено употреблять спиртное, шумно веселиться, кричать, петь, развлекаться.

Нельзя купаться, охотиться, ловить рыбу.

На кладбище в Великую субботу ходить нельзя.

Все тяжелые домашние дела, физическая работа, ремонтные работы, работа в огороде или в саду, рукоделие, стирка, глажка - все это под запретом.

Самым большим грехом в Страстную субботу считаются ссоры, конфликты, злословие. Нельзя врать, осуждать кого-то, отказывать в помощи, сплетничать.

В древности верили, что если в Страстную субботу веселиться, то потом будешь целый год плакать и грустить