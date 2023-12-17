Нова небезпека для Землі: вчені заявили про приховану загрозу, яка виривається із льодовиків

Під льодом у пастці знаходяться мільйони кубічних метрів метану, але вчені дізналися, що цей газ може вийти на зовні. Якщо трапиться великомасштабна "втеча", це може створити цикл потепління і призвести до ще стрімкішого зростання викидів метану.

Що відомо про нову загрозу для клімату

"Метан є сильним парниковим газом. Зараз витік з-під вічної мерзлоти дуже низький, але такі фактори, як відступ льодовиків і танення вічної мерзлоти, можуть "підняти кришку" цьому в майбутньому", - заявляє доктор Томас Бірчалл з Університетського центру на Шпіцбергені.

За його словами, втрата вічної мерзлоти є прямим наслідком зміни клімату та викликає тривогу. Лід на Шпіцбергені (великому полярному архіпелазі, що розташований у Північному Льодовитому океані) не є однорідним або суцільним. Є райони, особливо на заході, які тепліші через океанські течії, тому там є тонші покриви. Крім того, вічна мерзлота на високогір'ї більш суха і водопроникна на відміну від насиченої льодом низин.

Породи, що лежать під цим замерзлим шаром, часто є джерелами викопного палива, які виділяють метан, який потім затримується під цією холодною кришкою. Однак нові дослідження показують, що деякі геологічні особливості можуть дозволити газу вийти.

Дослідники використали історичні дані, зібрані вченими та різними комерційними компаніями, які протягом багатьох років бурили діри у вічній мерзлоті в пошуках покладів викопного палива. Вони використали цю інформацію, щоб скласти карту вічної мерзлоти на Шпіцбергені та визначити накопичення метану.

Супутниковий знімок Шпіцбергена, зроблений місією Copernicus Sentinel-2, серпень 2022 р. (фото: Вікіпедія)

"Я та мій керівник Кім переглянули багато історичних даних свердловини на Шпіцбергені. Кім помітив, що одна повторювана тема постійно виникає, і це були скупчення газу біля основи вічної мерзлоти", - додав науковець.

Під час буріння льоду стовбури свердловин часто нагрівають, щоб пом’якшити процес, але це може призвести до спотворення вимірювань температури. Однак спостереження у довгостроковій перспективі дозволили команді ідентифікувати вічну мерзлоту.

Вони виявили приплив газу в стовбур свердловини, що свідчить про накопичення метану у вічній мерзлоті.

Але в інших місцях, навіть там, де вічна мерзлота та геологічні особливості були придатними для утримання газу, метану не було. Це свідчить про те, що газ уже мігрував кудись.

Цікаво, що скупчення газу були більш поширеними, ніж вважалося раніше. З 18 вуглеводневих розвідувальних свердловин, пробурених на Шпіцбергені, 8 показали ознаки вічної мерзлоти, а половина з них виявила накопичення газу.