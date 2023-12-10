Вчені заявили, що Земля на порозі 5 кліматичних катастроф: що чекає людство

2023 рік став найтеплішим роком, який коли-небудь реєстрували люди. Ймовірно, останній раз такі високі температури були ще 125 000 років тому. Втрата морського льоду в Антарктиді прискорюється страшними темпами разом із багатьма іншими показниками швидкої зміни клімату. Але чи означає це, що 2023 рік став лише першим кроком до незворотних змін на планеті?

Про те, які небезпечні кліматичні переломні моменти чекають на Землю, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Science alert .

Які небезпечні зміни клімату чекають нашу планету

Більшість людей думає, що екосистема чи частина кліматичної системи, зазначаючи стресу, відреагує досить передбачувано - подвійний тиск, подвійний вплив і так далі. Але так відбувається не завжди. Іноді система під напругою змінюється стабільно до певної точки, але за межами цього можуть бути зафіксовані набагато більші або різкі зміни.

Прикладом таких "нелінійних" змін є "переломні точки", які відбуваються, коли система перетинає поріг, тоді зміни стають самопідтримуваними. Це означає, що навіть якщо початковий тиск зменшиться, зміни триватимуть, поки система не досягне іноді зовсім іншого стану.

Це так само, якщо котити валун на пагорб. Це забирає багато енергії. Якщо надходження енергії припиниться, валун покотиться назад. Але коли досягнуто вершини пагорба і валун зрівноважений на самій вершині, невеликого поштовху, можливо, навіть пориву вітру, може бути достатньо, щоб він покотився вниз на іншу сторону.

Кліматична система має багато потенційних переломних моментів, наприклад, зникнення крижаних покривів або густоти тропічних лісів, які стають значно сухішими та більш відкритими. Буде дуже важко, фактично неможливо, відновити ці системи, коли вони досягнуть критичної точки.

Що показує глобальний звіт про переломні моменти

Вчені опублікували новий Глобальний звіт про переломні моменти на COP28 кліматичних переговорах ООН у Дубаї. У ньому викладаються наукові висновки щодо "негативних" переломних моментів у системі Землі, які можуть завдати шкоди як природі, так і людям. У звіті також є висновки щодо потенційних "позитивних" суспільних переломних моментів, які можуть прискорити дії щодо сталого розвитку.

"Проаналізувавши наукові докази минулих і поточних змін і взявши до уваги прогнози комп’ютерних моделей, ми визначили понад 25 переломних точок у системі Землі", - заявляють вчені.

6 із них знаходяться в скутих льодом частинах планети ("кріосфері"), включаючи колапс масивних крижаних щитів у Гренландії та різних частинах Антарктиди, а також локальне перекидання льодовиків і танення вічної мерзлоти.

Вчені виявили понад 25 переломних точок у системі Землі (фото: sciencealert.com)

16 знаходяться в "біосфері" - сукупності всіх екосистем світу - включаючи масову гибель дерев у частинах Амазонки та північних бореальних лісів, деградацію саван і посушливих територій, перевантаження озер поживними речовинами, масову загибель коралових рифів, мангрових заростей і луків морської трави відмирають.

"Ми визначили чотири потенційні переломні точки в циркуляції океанів і атмосфери, включаючи колапс глибоководного змішування океану в Північній Атлантиці та в Південному океані навколо Антарктиди, а також порушення західноафриканського мусону", - кажуть науковці.

Чим загрожує потепління на планеті

Діяльність людини вже підштовхує до переломних точок. Точні порогові значення невідомі, але сьогоднішнє глобальне потепління на 1,2 градуса, ймовірно, призведе до широкомасштабної втрати теплих водних коралових рифів. А ще це колапс крижаного покриву Гренландії та Західної Антарктики, колапс північноатлантичної циркуляції та локальне танення вічної мерзлоти.

При температурі вищій на 1,5 градуса деякі системи, такі як мангрові зарості, луки морської трави та частини бореальних лісів, стануть вразливими. Деякі системи також можуть перехилити або знизити пороги потепління через інші фактори, такі як вирубка лісів в Амазонці.

Якщо частини тропічних лісів Амазонки загинуть, незліченна кількість видів буде втрачена, а потепління буде ще більше посилюватися, оскільки мільярди тонн вуглецю, які зараз заблоковані в деревах і ґрунтах, потрапляють в атмосферу.

У регіоні це може спричинити економічні наслідки на трильйони доларів і наразити мільйони людей на екстремальну спеку.

Це все негативно вплине на економіку, що спричинить подальшу фінансову нестабільність, переміщення, конфлікт або поляризацію у суспыльствах. Це завадило б зусиллям екологів обмежити подальші переломні моменти земної системи і навіть могло б призвести до переходу до соціальної системи, що характеризується більшим авторитаризмом, ворожістю та відчуженням, що могло б повністю зірвати перехід до стабілізації ситуації.

Ще один ризик полягає в тому, що більшість земних систем взаємодіють таким чином, що дестабілізують одна одну. У гіршому випадку відмова однієї системи підвищує ймовірність того, що підключені системи теж "впадуть". Це може спричинити "каскад перекидів", як падіння доміно.

Зміна клімату є ключовим фактором для більшості цих переломних точок, і ризик їх перетину можна зменшити шляхом термінового скорочення викидів парникових газів до нуля.

Щоб запобігти переломним точкам у біосфері, нам також потрібно буде швидко скоротити втрату середовища існування та забруднення, одночасно підтримуючи екологічне відновлення та стійкі засоби до існування.