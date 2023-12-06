Коли все живе на Землі зникне: вчені назвали ймовірні причини

Ніщо на Землі не вічно. Більшість людей усвідомлюють, що рано чи пізно людство, як і решта живих організмів на нашій планеті, може зникнути. Водночас існують різні теорії щодо ймовірних причин вимирання всього живого.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Astronomy, BBC, NASA, Nature, Live Science.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найімовірніших причин зникнення всього живого на планеті Земля.

Астероїд

На думку низки вчених, знищити все живе на планеті Земля під силу астероїду.

Згідно з даними NASA, наша планета потрапляє під удар великого астероїда приблизно кожні 100 мільйонів років, тоді як зіткнення з меншими астероїдами трапляються постійно.

Проведені дослідниками симуляції вказують на те, що знищити життя на Землі під силу лише по-справжньому гігантському астероїду.

Крім того, мають значення місце "приземлення" такого космічного тіла, кут зіткнення й порода, в яку він потрапив на поверхні нашої планети.

Астероїди бувають різними (ілюстративне фото: Рixabay)

Мандрівна зоря

Дехто з науковців переймається так званими мандрівними зорями, які можуть наближатися на небезпечну відстань і, теоретично, вчинити негативний вплив на Землю.

Група вчених під керівництвом Еріка Мамаєка з Університету Рочестера в Нью-Йорку ще у 2015 році визначила, що близько 70 тис. років тому червоний карлик під назвою зірка Шольца пройшов краєм Сонячної системи крізь ділянку, відому як хмара Оорта.

Експерти зазначають, що цей випадок із мандрівною зорею був не першим, і авжеж не останнім. Якщо інша зірка наблизиться занадто близько до Сонячної системи й нашої планети, життю на Землі може загрожувати знищення.

Мандрівні зорі - малоймовірна небезпека (ілюстративне фото: Рixabay)

Гамма-промені

Ще однією небезпекою для нашої планети є так звані гамма-промені. Йдеться про електромагнітне випромінювання найвищої енергії.

Воно може вивільнятися під час потужних вибухів у космосі (якщо вибухає гігантська зірка, дві зірки стикаються тощо) й тривати від частки секунди до декількох хвилин.

Оскільки вибухи гамма-променів трапляються найчастіше поблизу центру галактики або на ділянках з високою щільністю зірок, Земля перебуває у відносній безпеці.

Водночас вчені визначили, що вона все ж таки зазнавала випадкового гамма-випромінювання (його сліди залишилися у знайдених дослідниками скам'янілостях).

У теорії довгі гамма-промені можуть знищити озоновий шар Землі й залишити все живе без захисту від смертельного сонячного ультрафіолету.

Гамма-промені можуть знищити озоновий шар (ілюстративне фото: Рixabay)

Супервулкан

Наступну теорію щодо знищення життя на Землі пов'язують з вулканічною активністю апокаліптичних масштабів.

На думку Генріка Свенсена з Університету Осло в Норвегії, масштаби знищення видів прямо залежатимуть від місця, де лава проб'ється крізь земну кору.

Розпечені вулканічною активністю породи можуть викинути в атмосферу величезну кількість хімічних речовин, які знищать озоновий шар.

У результаті Земля отримає потужну дозу сонячної радіації, а все живе на ній - зникне.

Супервулкан може повністю змінити Землю (ілюстративне фото: Рixabay)

Ядро

Деякі дослідники вважають, що магнітне поле Землі відбиває іонізуюче випромінювання Сонця, яке інакше знищило б атмосферу.

Оскільки магнітне поле залежить від механіко-електромагнітних процесів у зовнішньому шарі ядра Землі, будь-які зміни в ядрі потенційно вплинуть й на магнітне поле.

Попри хвилювання декого з науковців щодо охолодження земного ядра чи слабшання магнітного поля, більшість їхніх колег стверджують, що нічого катастрофічного не відбувається.

За словами Річарда Гаррісона з Кембриджського університету у Великій Британії, для повного зникнення магнітного поля нашої планети ядро повинне повністю затвердіти. Водночас нині твердою є лише його внутрішня частина, зовнішня ж - рідка.

Магнітне поле Землі - невід'ємна складова (ілюстративне фото: Рixabay)

Кисень

Атмосфера Землі не завжди була такою, як зараз. Світ, який ми знаємо, сформувався, зокрема, завдяки кисню, продукованому синьо-зеленими водоростями.

Деякі із сучасних досліджень вказують на негативну тенденцію - зміна клімату суттєво знижує рівень кисню у світовому океані. Це може негативно вплинути як на морські види, так і на людство в цілому.

Знищення лісів та інших зелених насаджень, які дають нам кисень і підтримують баланс в атмосфері, можуть призвести до вимирання всього живого на планеті.

Цей процес, через який вчені б'ють на сполох, має назву деоксигенація.

Кисень - основа життя (ілюстративне фото: Рixabay)

Сонце

Найочевиднішою для багатьох вчених причиною загибелі нашої планети є трансформація Сонця.

За словами планетарного вченого Раві Коппарапу з дослідницької лабораторії NASA "Центр космічних польотів імені Ґоддарда", з часом Сонце в результаті природної еволюції стане великим червоним гігантом, після чого поглине Землю.

Спершу на тлі постійної спеки та високого рівня вологості загине людство. В таких умовах наші організми не зможуть охолоджуватися шляхом потовиділення й гинутимуть (практично варитимуться на спеці).

Пізніше, коли рівень яскравості Сонця буде майже на 20% більше, ніж зараз, почнуть випаровуватися світові океани.

Кожна зірка рано чи пізно вмирає (ілюстративне фото: Рixabay)

Самознищення

Останньою та найбільш імовірною теорією, на думку багатьох учених, є "самознищення" внаслідок негативної життєдіяльності людини на планеті.

Пітер Ворд із Вашингтонського університету в Сієтлі впевнений, що найбільша загроза життю на Землі йде саме "зсередини".

Свою ідею він називає "гіпотезою Медеї" - на честь грецької цариці, яка вбивала власних дітей.

На думку науковця, жоден окремий катаклізм не може знищити життя повністю. Водночас якщо внутрішній баланс біосистеми порушений, а з космосу буде завдано іншого удару, життя може зникнути назавжди.