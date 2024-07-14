Величезні та пухнасті: топ-7 собак, які схожі на справжніх ведмедів

Чау чау

Зріст: 43-50 см

Вага: 18-32 кг

Тривалість життя: 8-12 років.

Чау-чау - порода родом зі стародавнього Китаю. Густа щільна шерсть робить цих собак особливо милими та схожими на ведмедів. Також вони мускулисті, з широкими грудьми і в цілому пухнастою шерстю.

У цих гідних собак може бути як серйозний, так і відчужений характер і вони відомі своєю охайністю.

Чау-чау кремового кольору (фото: Вікіпедія)

Піренейський гірський собака

Висота: 62-82 см

Вага: 38-68 кг

Тривалість життя: 10-12 років.

Названого на честь Піренейських гір між Францією та Іспанією, гірського собаку справді можна прийняти за білого ведмедя через їхню пишну білу шерсть і великі габарити.

Це вівчарський собака, виведений для захисту стада від хижаків, таких як вовки або ведмеді. Піренейські гірські собаки - ніжні велетні, з яких виходять розумні, дружні до родини домашні улюбленці, які є вірними захисниками.

Цуценята піренейського гірського собаки (фото: Вікіпедія)

Ньюфаундленд

Зріст: 66-71 см

Вага: 45-68 кг

Тривалість життя: 9-10 років.

Ньюфаундленди - дуже великі собаки. Вони також дуже ніжні, терплячі та добре піддаються дресуванню.

Породу виводили у якості робочі собаки для канадських рибалок, а зараз часто називають "собаками-нянями" через те, як вони наглядають за дітьми.

Їхні величезні голови з відносно короткою мордою і густим хутром надають їм виразного ведмежого вигляду.

Ньюфаундленд темного забарвлення (фото: Вікіпедія)

Кавказька вівчарка

Висота: 58-78 см

Вага: 45-80 кг

Тривалість життя: 10-12 років.

Названа на честь Кавказьких гір Східної Європи, кавказька вівчарка за розмірами майже змагається з невеликим ведмедем. Густа шерсть і м'язова статура роблять цих собак схожими на ведмедів.

Цим безстрашним улюбленцям було доручено охороняти стада та будинки у суворих природних умовах, і вони залишаються вірними захисниками й донині.

Хоча це великі і сильні собаки, вони також люблячі та ласкаві щодо своїх родин.

Доросла кавказька вівчарка (фото: Вікіпедія)

Леонбергер

Зріст: 65-80 см

Вага: 40-75 кг

Тривалість життя: 8-9 років.

Родом із Німеччини, леонбергери спочатку були виведені як величні компаньйони, гідні королівської особи.

Враховуючи їх значні розміри та силу, леонбергери славилися тим, що вміли тягнути візки. Але, попри свій величезний зріст і густу вовну, яка робить їх схожими на ведмедів, ці собаки за своєю природою ніжні та спокійні.

Проте вони стають чудовими сторожовими псами.

Леонбергер на конкурсі собак (фото: Вікіпедія)

Тибетський мастиф

Зріст: 61-66 см

Вага: 32-68 кг

Тривалість життя: 10-12 років.

Тибетський мастиф - дуже великий собака, що нагадує ведмедя своїм розміром, формою голови і довгою вовною, що струмує.

Вони служили охоронцями маєтків у Гімалаях протягом тисяч років, і досі служать охоронцями для своїх сімей.

Тибетський мастиф темного забарвлення (фото: Вікіпедія)

Бернський зенненхунд

Зріст: 60-70 см

Вага: 32-52 кг

Тривалість життя: 7-10 років.

Бернський зенненхунд, або бернер - ще одна велика і пухнаста порода, яку можна прийняти за ведмедя через її величезні розміри та довгу шерсть.

Це робоча порода родом із Швейцарії, яка може стати люблячим компаньйоном як для дорослих, так і для дітей.

Самець та самка бернського зенненхунда (фото: Вікіпедія)