Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Некоторые породы собак настолько большие и пушистые, что их даже можно спутать с медведями. Эти гиганты не только поражают своими размерами, но и выглядят невероятно неотразимо.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 7 пород собак, которые напоминают настоящих медведей.
Чау-чау - порода родом из древнего Китая. Густая плотная шерсть делает этих собак особенно милыми и похожими на медведей. Также они мускулистые, с широкой грудью и в целом пушистой шерстью.
У этих достойных собак может быть как серьезный, так и отчужденный характер и они известны своей чистоплотностью.
Чау-чау кремового цвета (фото: Википедия)
Названную в честь Пиренейских гор между Францией и Испанией, горную собаку действительно можно принять за белого медведя из-за их пышной белой шерсти и больших габаритов.
Это пастушья собака, выведенная для защиты стада от хищников, таких как волки или медведи. Пиренейские горные собаки - нежные великаны, из которых получаются умные, дружелюбные к семье домашние любимцы, которые служат верными защитниками.
Щенки пиренейской горной собаки (фото: Википедия)
Ньюфаундленды - очень крупные собаки. Они также очень нежные, терпеливые и хорошо поддаются дрессировке.
Породу выводили в качестве рабочих собак для канадских рыбаков, а сейчас часто называют "собаками-нянями" из-за того, как они присматривают за детьми.
Их огромные головы с относительно короткой мордой и густым мехом придают им отчетливый медвежий вид.
Ньюфаундленд темного окраса (фото: Википедия)
Названная в честь Кавказских гор Восточной Европы, кавказская овчарка по размерам почти соперничает с небольшим медведем. Густая шерсть и мускулистое телосложение делают этих собак похожими на медведей.
Этим бесстрашным любимцам было поручено охранять стада и дома в суровых природных условиях, и они остаются верными защитниками и сегодня.
Хотя это большие и сильные собаки, они также любящие и ласковые по отношению к своим семьям.
Взрослая кавказская овчарка (фото: Википедия)
Родом из Германии, леонбергеры изначально были выведены как величественные компаньоны, достойные королевской особы.
Учитывая их внушительные размеры и силу, леонбергеры славились тем, что умели тянуть повозки. Но, несмотря на свой огромный рост и густую шерсть, которая делает их похожими на медведей, эти собаки по своей природе нежные и спокойные.
Тем не менее они становятся отличными сторожевыми псами.
Леонбергер на конкурсе собак (фото: Википедия)
Тибетский мастиф - очень крупная собака, напоминающая медведя своим размером, формой головы и длинной струящейся шерстью.
Они служили хранителями поместий в Гималаях на протяжении тысяч лет, и до сих пор служат хранителями для своих семей.
Тибетский мастиф темного окраса (фото: Википедия)
Бернский зенненхунд, или бернер - еще одна крупная и пушистая порода, которую можно принять за медведя из-за ее огромных размеров и длинной шерсти.
Это рабочая порода родом из Швейцарии, которая может стать любящим компаньоном как для взрослых, так и для детей.
Самец и самка бернского зенненхунда (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.